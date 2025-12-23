ABC Motor
Super Prime 2026-CPV: Calendario con fechas confirmadas

Detalles del calendario 2026 del Super Prime.
La presente temporada del Petrobras Campeonato Nacional de Super Prime –organizado por el Centro Paraguayo de Volantes (CPV)–, finalizó con mucho éxito el pasado mes de noviembre; y hoy, a través de los canales oficiales, se dio a conocer el calendario aprobado de la modalidad para el próximo año.

En 2026, el certamen tendrá nuevamente seis fechas, tal y como aconteciera este año en el que los campeones fueron Gerardo Wasmosy y Germán Maune (Volkswagen Polo GTI R5), entre los autos 4x4, y Raúl Franco y César Alonso (Honda Civic Type R EP3), entre las máquinas con tracción en las dos ruedas motrices, quienes fueron premiados días atrás en Itá Enramada (Lambaré).

En consecuencia, la primera fecha se llevará a cabo el 7 y 8 de febrero (Super Prime 1); la segunda, el 28 y 29 de marzo (Super Prime 2); la tercera, el 9 y 10 de mayo (Super Prime 3); la cuarta, el 4 y 5 de julio (Super Prime 4); la quinta, el 10 y 11 de octubre (Super Prime 5) y la sexta y última, el 28 y 29 de noviembre (Super Prime 6).

Si bien ya están confirmadas las fechas del calendario 2026, aún resta saber cuáles serán las sedes (ciudades) y los escenarios (circuito abierto o cerrado) que formarán parte del torneo este año.

Este año, la actividad había arrancado en febrero con la disputa de la primera fecha en Eusebio Ayala (Barrero Grande-Cordillera), y destacaron en aquella ocasión Migue Zaldívar y Luis Allende (Škoda Fabia RS Rally2), en la tracción integral y Fabián Herrera y Marco Méndez (Peugeot 208 Rally4), en la simple; y finalizó en noviembre con el desarrollo de la sexta y última fecha en la Costanera Sur (Asunción), que fue ganada por Fabrizio Galanti (Toyota GR Yaris Rally2), en la tracción integral y por Raúl Franco y César Alonso, respectivamente.