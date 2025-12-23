Super Prime 2026-CPV: Calendario con fechas confirmadas

En 2026, el certamen tendrá nuevamente seis fechas, tal y como aconteciera este año en el que los campeones fueron Gerardo Wasmosy y Germán Maune (Volkswagen Polo GTI R5), entre los autos 4x4, y Raúl Franco y César Alonso (Honda Civic Type R EP3), entre las máquinas con tracción en las dos ruedas motrices, quienes fueron premiados días atrás en Itá Enramada (Lambaré).

En consecuencia, la primera fecha se llevará a cabo el 7 y 8 de febrero (Super Prime 1); la segunda, el 28 y 29 de marzo (Super Prime 2); la tercera, el 9 y 10 de mayo (Super Prime 3); la cuarta, el 4 y 5 de julio (Super Prime 4); la quinta, el 10 y 11 de octubre (Super Prime 5) y la sexta y última, el 28 y 29 de noviembre (Super Prime 6).

Si bien ya están confirmadas las fechas del calendario 2026, aún resta saber cuáles serán las sedes (ciudades) y los escenarios (circuito abierto o cerrado) que formarán parte del torneo este año.

Este año, la actividad había arrancado en febrero con la disputa de la primera fecha en Eusebio Ayala (Barrero Grande-Cordillera), y destacaron en aquella ocasión Migue Zaldívar y Luis Allende (Škoda Fabia RS Rally2), en la tracción integral y Fabián Herrera y Marco Méndez (Peugeot 208 Rally4), en la simple; y finalizó en noviembre con el desarrollo de la sexta y última fecha en la Costanera Sur (Asunción), que fue ganada por Fabrizio Galanti (Toyota GR Yaris Rally2), en la tracción integral y por Raúl Franco y César Alonso, respectivamente.