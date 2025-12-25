Dakar 2026-Arabia Saudí: Yambu espera por la acción

Con el trazado de la edición de 2026, nos encontraremos con los estándares más elevados de la época saudí del Dakar, ya que el récord de kilómetros (8.000) a recorrerse supera a los de este año (7.700).

Los equipos y sus competidores no podrán evitar el agotamiento ni tampoco la necesidad de desenvolverse en todos los tipos de arena y pistas. Por otro lado, la decisión de reducir el número de vivacs les permitirá ser recibidos por los de la asistencia que, más a menudo, estarán descansados y operativos a su llegada.

Además de la variedad de ejercicios, en el diseño del recorrido se ha tenido en cuenta el equilibrio. Por eso, la creación de una nueva variante de las etapas maratón, en las que se pasa la noche refugiados en vivacs, responde a la necesidad de contar con una cada semana de carrera.

También se ha respetado la alternancia entre momentos más duros y la posibilidad de recuperar el aliento a ambos lados del día de descanso. Y todo esto sin buscar la simetría total.

Yambu, la compañera fiel

Los competidores del Dakar ya conocieron la ciudad de Yambu en las últimas etapas de la edición de 2021. También cerca de esta ciudad se instaló en 2023 el primer Sea Camp, en el que se adoptó el principio de un vivac de gran tamaño donde pudieran reunirse en un mismo lugar todas las personas relacionadas con este acontecimiento los días previos a la carrera.

Además, Yambu también acogió la final del Dakar 2024. En esta ocasión, constituye el punto de partida de un bucle inmenso, que se rematará del mismo modo que empieza: con el murmullo de las olas del mar Rojo de fondo.