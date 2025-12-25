Mini Rally Cordillerano: Los López sobresalen en Tobatí

Tras la jornada, las posiciones finales fueron: en la General F2, 1) Cristian y Dahiana López, 2) Christian y Yamil Onieva y 3) Tete Batchman y Humberto Benítez; en Autocross a Inyección, 1) Cristian y Dahiana López, 2) Tete Batchman y Humberto Benítez y 3) Santiago Vera y Daniel Torres; en Autos 1600 8V, 1) Christian y Yamil Onieva, 2) Luis Trejtinberg y Silvia Escobar y 3) Derlis Melgarejo.
En Senior +45, 1) Carlos y Brian Bradshaw; en Autos 2000 8V, 1) Carlos y Brian Bradshaw y 2) Guille Villalba y Gabi Ruiz.
En Cuasi Junior/2, 1) Valentina López y 2) Joaquín Gonzalez; en Cuasi Junior/1, 1) José González, 2) Pablo Cabañas y 3) Diego Marín; en Motos Pro 300, 1) Axel Denis; en Motos Nacional Trail, 1) Augusto López y 2) Rubén Olivera; en Cuasi Nacional, 1) Matías Ramírez; en Cuasi Fuerza Libre, 1) Juan Sánchez, 2) Mario Ávalos y 3) Matías Ramírez.
Lea además: Mini Rally Cordillerano-9ª fecha: Gran cierre en Tobatí
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La segunda fecha se disputará el 10 y 11 de enero, en un tramo callejero que une Aguaity con Barrero Grande, de 8,5 kilómetros.