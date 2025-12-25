ABC Motor
Mini Rally Cordillerano: Los López sobresalen en Tobatí

Cristian y Dahiana López, con este Autocross, triunfaron en la clasificación general de la F2.
El pasado 14 de diciembre se llevó a cabo la primera fecha del Campeonato Cordillerano de Mini Rally, organizado por el Motor Club Caacupé, en el circuito de Tobatí, en Villa de las Mercedes, sobre dos tramos en simultáneo.

Tras la jornada, las posiciones finales fueron: en la General F2, 1) Cristian y Dahiana López, 2) Christian y Yamil Onieva y 3) Tete Batchman y Humberto Benítez; en Autocross a Inyección, 1) Cristian y Dahiana López, 2) Tete Batchman y Humberto Benítez y 3) Santiago Vera y Daniel Torres; en Autos 1600 8V, 1) Christian y Yamil Onieva, 2) Luis Trejtinberg y Silvia Escobar y 3) Derlis Melgarejo.

Luis Trejtinberg y Silvia Escobar, tripulación de la categoría Autos 1600 8V.
En Senior +45, 1) Carlos y Brian Bradshaw; en Autos 2000 8V, 1) Carlos y Brian Bradshaw y 2) Guille Villalba y Gabi Ruiz.

Pablo Cabañas, piloto de la categoría Cuasi Junior/1.
En Cuasi Junior/2, 1) Valentina López y 2) Joaquín Gonzalez; en Cuasi Junior/1, 1) José González, 2) Pablo Cabañas y 3) Diego Marín; en Motos Pro 300, 1) Axel Denis; en Motos Nacional Trail, 1) Augusto López y 2) Rubén Olivera; en Cuasi Nacional, 1) Matías Ramírez; en Cuasi Fuerza Libre, 1) Juan Sánchez, 2) Mario Ávalos y 3) Matías Ramírez.

La segunda fecha se disputará el 10 y 11 de enero, en un tramo callejero que une Aguaity con Barrero Grande, de 8,5 kilómetros.