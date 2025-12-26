F1-GP de Portugal: Retorno dejaría € 140 millones por año

El ministro de Economía y Cohesión Territorial, Manuel Castro Almeida, realizó el anuncio en una rueda de prensa en Lisboa, donde no dio datos de inversión, pero en la que aseguró que, según sus estimaciones, el costo para el Estado “será inferior al valor de los ingresos esperados por los impuestos aplicados a la actividad económica asociada a este evento”, descartando así que pueda generar pérdidas.

“Esta es una buena noticia, es una gran noticia para Portugal y particularmente para el turismo en Portugal. Este regreso de la Formula 1 proyecta un Portugal moderno, con ambición, con dinamismo y con capacidad para formar parte de un club muy reducido de países que pueden acoger esta prueba”, afirmó.

Además añadió: “Es una prueba que tendrá un papel esencial en la promoción de la imagen internacional de Portugal y particularmente del Algarve como destino turístico diversificado”.

Castro Almeida explicó que esperan que este espectáculo atraiga cada año cerca de 200.000 visitantes, con unos 150.000 espectadores, “más de la mitad de los cuales extranjeros”, y cerca de 50.000 profesionales.

Asimismo, esperan cerca de 920 millones de seguidores en cada edición y más de 4.000 horas de transmisión televisiva.

La máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1, anunció que volverá a disputar carreras en el Autódromo Internacional do Algarve, popularmente conocido como Portimão, durante los años 2027 y 2028, fruto de un acuerdo alcanzado con el gobierno luso, Turismo de Portugal y el promotor Parklagar, Parques Tecnológicos e Deportivos.