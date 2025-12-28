Dakar 2026-Arabia Saudí: En busca de la tan anhelada gloria

La prueba de rally-raid más exigente del planeta, el Dakar, disputará en el 2026 su edición #48 –por séptima ocasión en Arabia Saudí– con nuevos equipos y pilotos que debutarán en esta oportunidad, sumándose a los habituales competidores que afrontarán el gran desafío de dos semanas atravesando por los siempre impredecibles obstáculos del desierto árabe (piedras y dunas de arena).

La presente edición llega cargada de muchísimo interés para los amantes de la modalidad. Varios nombres importantes han cambiado de equipo, nuevas máquinas estarán en competencia y las caras nuevas ya están listas para irrumpir con fuerza y demostrar de qué están hechos. Sin embargo, la dureza del reto sigue siendo la misma de siempre, como en su inicio en 1.978, cuando Thierry Sabine creó la tradicional carrera al perderse en el desierto de Sahara.

Incluso, la misma se llevó a cabo en Sudamérica por varios años (2009 a 2019, con 11 ediciones en el historial), teniendo a Paraguay como protagonista en la edición de 2017, con una largada simbólica y una etapa, que definitivamente quedaron marcadas para los fanáticos del deporte motor de nuestro país (hasta ese entonces, el evento motor a nivel mundial más importante hasta la llegada del WRC Rally del Paraguay, este año).

Así, los mejores pilotos del mundo comenzarán el año en el campamento de salida del Dakar 2026 en Yanbu, epicentro de la competencia, con un prólogo de 23 kilómetros que se desarrollará el sábado 3 de enero.

Los competidores tendrán un total de catorce días de pura acción con sus máquinas a través de un recorrido total aproximado de 8.000 km, con 5.000 km cronometrados. A mitad del rally habrá una jornada de descanso en la capital saudí, Riyadh, mientras que la línea de meta estará de nuevo en Yanbu, el sábado 17 de enero, al término de la etapa 13.

En un intento por convertir la edición del próximo año en la más dura jamás vista en el desierto saudí, el Dakar 2026 contará con dos etapas maratón de dos días, una en cada semana, reduciendo todo a lo esencial y permitiendo únicamente la asistencia entre los competidores. La caravana deberá valerse por sí misma en el desierto con solo un saco de dormir, una tienda y las raciones de comida entregadas por los organizadores.

Solo los más valientes y los mejores verán ondear la bandera a cuadros en Yanbu, el 17 de enero, cuando se corone a los ganadores del Dakar.