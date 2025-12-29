Dakar 2026-Arabia Saudí: Daniel Sanders... el favorito en motos

El palmarés de las diez últimas ediciones del Rally Dakar ofrece una instantánea de la historia reciente de la disciplina, que ha visto la aparición de sólidos campeones procedentes de nuevos continentes, el fin de la hegemonía de KTM, un círculo de protagonistas principales sensiblemente ampliado y títulos mucho más disputados que en la era Despres–Coma.

En este periodo, seis pilotos han alcanzado la cima, pero ninguno ha logrado imponerse dos veces consecutivas. Daniel Sanders quizá sea el mejor armado para conseguirlo, si mantiene el nivel mostrado desde que alcanzó su plena madurez al mismo tiempo que su consagración, el pasado mes de enero.

Tras su clara victoria en un Dakar 2025 dominado de principio a fin, el piloto australiano encadenó triunfos en el Abu Dhabi Desert Challenge, el South African Safari Rally y el bp Ultimate Rally-Raid Portugal: un recorrido impecable antes de asegurarse el título del Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC) gracias a su segunda plaza en el Rallye du Maroc.

Ante una serie tan convincente, el piloto-apicultor de Melbourne se presenta como el líder natural del equipo KTM y el gran favorito en territorio árabe.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea además: Dakar 2026-Arabia Saudí: En busca de la tan anhelada gloria

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En caso de contratiempo en el plan “Sanders”, la firma austríaca puede contar con dos compañeros capaces de lo mejor: el excampeón del mundo, el argentino Luciano Benavides, que espera su momento para subir al podio del Dakar (4º en 2025); y el joven español Edgar Canet, impresionante al alcanzar la 8ª posición en su debut en el rally-raid más difícil del mundo, con solo 19 años de edad, e imponerse posteriormente en el certamen mundial de la modalidad en la categoría Motos Rally2.