Dakar 2026-Arabia Saudí: Los candidatos entre los coches

Repartidos en varias estructuras, numerosos pilotos que representan a la nueva generación se lanzan en esta categoría T1+ en busca del trofeo más prestigioso, como los sudafricanos Henk Lategan y Saood Variawa, el estadounidense Seth Quintero, el australiano Toby Price, el portugués João Ferreira, o el polaco Eryk Goczal.

Los dos constructores oficiales más destacados alinean campeones experimentados para intentar imponerse en la prueba inaugural de la temporada W2RC: Nasser Al Attiyah y Sébastien Loeb se ven acompañados por el campeón del mundo Lucas Moraes en los Dacia Sandriders, mientras que Carlos Sainz lidera los Ford Raptor junto a Nani Roma y Mattias Ekström.

Los Mini del equipo X-raid también tienen grandes ambiciones, especialmente con Guillaume de Mévius y Mathieu Baumel, mientras que Mathieu Serradori, al volante de su CR7, también pretende estar presente en esta gran batalla –en la categoría de los coches– de la 48ª edición, en Arabia Saudí.

