Dakar 2026-Arabia Saudí/Coches: ¿Cuál será la vencedora?

Ganar, saben como hacerlo. La silueta de la “pick-up” Toyota GR Hilux se ha vuelto familiar para los aficionados del Dakar desde el cambio de milenio, y su progresión estuvo marcada por un primer gran logro de Giniel De Villiers, 2° en 2012, antes de que el escalón más prestigioso del podio fuera alcanzado por Nasser Al-Attiyah, en 2019.

La camioneta desarrollada por Overdrive Racing se ha convertido en una referencia y logró su cuarta victoria gracias a Yazeed Al-Rajhi, ganador del 2025 en casa. El campeón saudí y su copiloto Timo Gottschalk sufrieron graves lesiones en primavera y no han recuperado su competitividad al más alto nivel durante la pasada temporada, pero podrían superarse en la defensa de su título.

En cualquier caso, las Hilux T1+ están llamadas a ser protagonistas, aunque repartidas en varias estructuras diferentes. El más destacado entre ellas podría ser Henk Lategan, 2° del Dakar 2025 y líder de una escuela sudafricana, que también tiene a Saood Variawa y Guy Botterill como representantes.

La nueva generación de prometedores pilotos Toyota también podría brillar con el estadounidense Seth Quintero, temible coleccionista de victorias de etapa en todas las categorías en las que ha participado; Toby Price, que pretende mostrarse tan competitivo sobre cuatro ruedas como lo fue con las KTM; João Ferreira, que apuesta este año por “Toy” para mejorar su 8° puesto; y la familia Goczal al completo, incluido el joven Eryk Goczal, que con 21 años hace su primer Dakar en la categoría principal.

Mientras la nueva generación está ampliamente representada en los Hilux, los movimientos más o menos recientes han desplazado a los grandes campeones hacia los constructores oficiales recién llegados. El “Dream Team” formado por Dacia no subió aún al podio del Dakar, pero Nasser Al-Attiyah estuvo cerca (4°). El catarí, cinco veces ganador, falló en repetir su título en el W2RC 2025 (2°) pero no ha perdido nada de su determinación, al contrario. Lo mismo ocurre con Sébastien Loeb, cuyo recorrido en la segunda mitad del pasado año ha sido ejemplar: 2° en Sudáfrica, 3° en Portugal y ganador del último gran ensayo en el Rallye du Maroc.

En su 10ª participación, el alsaciano nunca ha parecido tan bien preparado. No obstante, deberá contar con la llegada al equipo de Lucas Moraes, el recién coronado campeón del mundo brasileño, que descubrirá con entusiasmo el Sandrider en el desierto saudí. El cuarteto lo completa la española Cristina Gutiérrez.

La edición 2025 también marcó el gran debut de Ford como constructor oficial en el Dakar. Y aunque la entrada en escena de su piloto estrella Carlos Sainz terminó prematuramente tras la tercera etapa, la marca estadounidense estuvo orgullosamente representada por Nani Roma, ganador de etapa, y el sueco Mattias Ekström, 3° de la clasificación final y claramente listo para aspirar a más. Además, el estadounidense Mitch Guthrie no debería conformarse con un papel secundario tras su 5° puesto.

Los candidatos al podio se concentran en tres marcas, pero la experiencia del equipo X-Raid también puede llevar muy alto a los pilotos de Mini, empezando por Guillaume de Mévius, 2° en 2024 y encantado de poder reunirse con su copiloto Mathieu Baumel, amputado de la pierna derecha tras un grave accidente a principios del 2025.

Por último, Mathieu Serradori, que logró su mejor resultado en 2025 (6°) tras su paso a la clase T1+, intentará colarse en la lucha de los grandes.