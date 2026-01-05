Dakar 2026-Arabia Saudí/Etapa 2: Quintero triunfa y Al-ttiyah lidera

Seth Quintero superó por 1’42” a su compañero de Toyota, Henk Lategan, y por 1’56” al vigente ganador del Dakar, el saudí Yazeed Al- Rajhi (Overdrive). Tras 504 km de etapa, con 400 km de tramo cronometrado entre Yanbu y Al-Ula, los dos españoles con más posibilidades de luchar por la victoria, Carlos Sainz y Nani Roma, ambos con Ford, perdieron casi doce minutos con respecto a Quintero.

El nuevo líder es Nasser Al-Attiyah, pese a terminar octavo, a seis minutos y medio del vencedor del día. El ganador de la legendaria carrera en cinco ocasiones (2011, 2015, 2019, 2022 y 2023) cuenta con solo siete segundos de ventaja con respecto a Seth en la general, con Sainz y Roma a menos de ocho minutos de la punta.

Por su parte, el australiano Daniel Sanders, vigente campeón en motos del Dakar, se impuso igualmente en la jornada de hoy y le arrebató el liderato a su compañero de equipo, el español Édgar Canet.

El joven piloto español de 20 años, ganador del prólogo y de la Etapa 1, perdió 1’35” con respecto a Sanders y quedó a 30 segundos del piloto australiano, que a sus 31 años sumó su 10º triunfo parcial en el rally-raid.

Tras los dos pilotos de KTM, se situó el estadounidense Ricky Brabec (Honda), ganador de la prueba en 2024, a 1’46” del vencedor y a más de dos minutos en la general.

El también español Tosha Schareina quedó a más de tres minutos y medio en la meta, el argentino Luciano Benavides a más de siete y el chileno Ignacio Cornejo a casi diez, aunque los tres se mantienen en el Top 10 de la clasificación general.

La Etapa 3 de mañana tendrá su inicio y fin en Al-Ula, donde se recorrerán un total de 736 km, 422 de ellos bajo el crono.