Dakar 2026-Arabia Saudí/Etapa 1: Canet y De Mévius, en punta

Édgar Canet, de 20 años, había sido segundo hoy pero una sanción al ganador inicial del día, el botsuano Ross Branch (Hero Motosports), por exceso de velocidad, le otorgó la victoria y el liderato de la clasificación general.

El español se vio beneficiado por un error del botsuano, cuyo triunfo fue rápidamente puesto en duda por la organización ante la posibilidad de haber superado la velocidad permitida en zonas neutralizadas, lo que finalmente quedó confirmado y le costó seis minutos de penalización.

Branch había ganado por delante de Canet y del australiano Daniel Sanders, ambos del Red Bull KTM Factory. Ross, subcampeón en 2024, marcó un tiempo de 3h14m50s y aventajó en 1:21 a Édgar –que al ganar el prólogo se convirtió en el vencedor de etapa más joven de la historia de la prueba–, y en 2:23 a Daniel, campeón en 2025.

Con esta decisión, Ross Branch bajó al séptimo puesto en la etapa y le superaron los seis pilotos que habían llegado tras él.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Canet domina la general de motos con un tiempo total de carrera de 3h27m42s. Su ventaja es de 1:05 sobre Sanders, y 1:37, respecto al norteamericano Ricky Brabec, segundo y tercero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Dakar 2026-Arabia Saudí/Prólogo: Ekström y Canet marcan el camino

En coches, el ganador de la Etapa 1 fue el belga Guillaume de Mévius (X-Raid Team), en tanto que los españoles Carlos Sainz y Nani Roma fueron séptimo y octavo, respectivamente.

Segundo en la edición de 2024, por detrás de Sainz, el belga se impuso con un tiempo final de 3h07m49s, con el que sacó una diferencia a su favor de 40 segundos sobre el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), cinco veces ganador del Dakar, mientras que cerró el podio del día el checo Martin Prokop (Orlen Jipocar Team), a 1:27.

De Mévius cuenta con el francés Mathieu Baumel, como copiloto en su Mini, a quien le amputaron la pierna derecha tras sufrir un accidente hace once meses. Sus tiempos inicialmente no les hacían ser aspirantes a la victoria, pero se debió a la interrupción en la conexión de su baliza, según la organización (ASO).

El sueco Mattias Ekström (Ford Racing), vencedor del prólogo y que ante dicha situación técnica en el Mini de Guillaume, parecía marcar la pauta durante la jornada, aflojó en el último tramo y acabó cuarto a 1:38, en tanto que Sainz, que apostó por una cierta cautela, fue sexto a 1:54, y Nani Roma, también compañero del “Matador” en el equipo Ford, octavo a 2:37.

La Etapa 2 de mañnaa tendrá 400 km bajo el reloj y unirá Yanbu con Al-Ula.