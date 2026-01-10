Fórmula 1-Test en Montmeló: Audi fue el primer equipo en probar

El RS26, primera unidad de la F1 en la historia de la marca alemana, fue estrenado por el alemán Nico Hulkenberg, de 38 años, y por el brasileño Gabriel Bortoleto, de 21, en la pista de Montmeló, en Barcelona (España).

Después de este primer test, el próximo 20 de enero, será la presentación oficial del citado monoplaza, que ya tuvo un “filming day” (día de rodaje).

De esta manera, el RS26 fue el primero en develarse este año, que traerá varios cambios en la categoría, especialmente en el chasis, el motor y la aerodinámica, los que serán completamente nuevos para los 11 equipos.

