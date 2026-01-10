ABC Motor
10 de enero de 2026 - 19:54

Fórmula 1-Test en Montmeló: Audi fue el primer equipo en probar

Los pilotos de Audi, Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto, tuvieron su primer contacto con el nuevo monoplaza RS26, que entre los nuevos cambios tiene un motor eléctrico más potente con 350Kw.
Los pilotos de Audi, Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto, tuvieron su primer contacto con el nuevo monoplaza RS26, que entre los nuevos cambios tiene un motor eléctrico más potente con 350Kw.DERLIS SANTA CRUZ

La temporada 2026 de la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial, la Fórmula 1, arrancará recién en el mes de marzo –con el GP de Australia, en Melbourne–, pero las pruebas de pretemporada ya comenzaron con Audi –que se suma este año a la parilla– que fue el primer equipo en probar su monoplaza.

Por ABC Color

El RS26, primera unidad de la F1 en la historia de la marca alemana, fue estrenado por el alemán Nico Hulkenberg, de 38 años, y por el brasileño Gabriel Bortoleto, de 21, en la pista de Montmeló, en Barcelona (España).

Después de este primer test, el próximo 20 de enero, será la presentación oficial del citado monoplaza, que ya tuvo un “filming day” (día de rodaje).

Lea también: Fórmula 1-Temporada 2025: Norris ganó y Verstappen asombró

De esta manera, el RS26 fue el primero en develarse este año, que traerá varios cambios en la categoría, especialmente en el chasis, el motor y la aerodinámica, los que serán completamente nuevos para los 11 equipos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy