Fórmula 1-Temporada 2025: Norris ganó y Verstappen asombró

Lando Norris (26 años) fue el campeón, pero Max Verstappen (28), más “Mad Max” que nunca, sentó cátedra. Con un coche inferior a los de Woking, acabó con más triunfos y “poles” que nadie –ocho en cada caso– una temporada en la que el piloto de Bristol se convirtió en el undécimo británico en ganar la Fórmula 1.

Norris capturó el título con sólo dos puntos de ventaja (423 frente a 421) sobre el neerlandés, ganador en Abu Dabi de la última carrera del año; en la que el inglés acabó tercero y a la que también llegaba con posibilidades de coronarse el otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri; que había liderado prácticamente los dos primeros tercios del año y que acabó tercero, a trece unidades de su compañero.

Sin quitarle mérito a Lando y al equipo que dirige el italiano Andrea Stella, Verstappen demostró que es uno de los más grandes de toda la historia.

El neerlandés había puesto al rojo vivo el certamen en el que a principios de septiembre estaba a 104 puntos de Piastri; y a cuya carrera final llegaba, tras anotarse cinco de las ocho anteriores –en las que siempre subió al podio–, a doce puntos de Norris, que le había arrebatado el liderato al australiano tras ganar, a finales de octubre, el GP de México.

Max llevó a la incandescencia la resolución de una temporada en la que elevó a 71 su tercera marca histórica de victorias, sólo superada por los dos séptuples campeones del mundo; el ya retirado alemán Michael Schumacher, con 91; y el inglés Lewis Hamilton, plusmarquista absoluto, con 105.

Hamilton, un año para el olvido

Sir Lewis, de 40 años, completó una temporada para el olvido –sin subir ni una sola vez al podio– en su primer año con Ferrari, la escudería más laureada de la historia; y que por equipos tampoco pasó de un triste cuarto puesto. Los de Maranello acabaron por detrás de Mercedes, que festejó dos victorias gracias a otro inglés, George Russell, cuarto; y de Red Bull, cuya totalidad de puntos, salvo 30, fueron capturados por Verstappen.

Para ser campeón, a Norris le bastaba con ser tercero. Y eso fue lo que hizo, en el cierre de Yas Marina, piloto que había debutado siete años antes ya con McLaren en la F1, y cuyo primer compañero fue el español Carlos Sainz.

En su undécima temporada, el talentoso piloto madrileño logró dos inesperados podios con su nueva escudería, Williams, al repetir en Catar el tercer puesto logrado en Azerbaiyán. Carlos, de 31 años y con cuatro victorias en la F1, elevó a 29 su número de “cajones” en la categoría, en la que acabaría noveno este año, con 64 puntos; ocho más y un puesto por delante de su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin).

Alonso, P5 su mejor resultado

El doble campeón mundial asturiano –32 victorias y 106 podios en la F1–, en una segunda juventud a los 44 años, exprimió todo lo que pudo un muy flojo AMR25, con el que consiguió unas cuantas lecciones de pilotaje que sólo le alcanzaron para un P5 como mejor resultado del año. Lo alcanzó en Hungría, donde en 2003 se había convertido en esos momentos en el primer español y en el más joven de la historia en ganar una carrera en la categoría reina.

Alonso espera un futuro mucho más halagüeño, con el cambio de reglamento, en 2026; cuando pilote un coche diseñado por el estelar ingeniero inglés Adrian Newey –el más exitoso de la F1–, con el que pueda optar a un no poco merecido tercer título.

El argentino Franco Colapinto retornó este año, habiendo disputado las últimas nueve pruebas de 2024 con Williams, y que a partir de la séptima carrera del 2025 sustituyó al australiano Jack Doohan, en Alpine. El bonaerense, de 22 años, no logró puntuar y también espera mejores resultados en 2026, cuando el compañero de Verstappen sea el francés Isack Hadjar (RB), que, tras completar un buen año como debutante, sustituirá en Red Bull al japonés Yuki Tsunoda, en una temporada en la que habrá cuatro hispanohablantes, ya que regresará el mexicano Sergio “Checo” Pérez –subcampeón en 2023–, que formará pareja con el finlandés Valtteri Bottas en Cadillac, equipo que elevará a once el total de escuderías participantes en la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial.