Dakar 2026-Arabia Saudí/Etapa 8: Benavides triunfa y pasa al frente

El argentino Luciano Benavides (KTM Factory Racing) logró hoy su tercera victoria de etapa en la 48ª edición del Rally Dakar –la segunda consecutiva– y se situó como nuevo líder en motos con tan solo diez segundos de margen sobre su compañero de equipo, el australiano Daniel Sanders, al que recortó casi cinco minutos en la octava jornada para arrebatarle el primer puesto.

Benavides recorrió los 483 km cronometrados –con salida y llegada en el lugar denominado como Wadi Ad- Dawasir, el trazado más largo de toda la competencia este año–, con un tiempo de 4:26:39, con 4:50 sobre Sanders y 5:02 sobre el estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC).

Con su octavo triunfo en sus ocho participaciones en el Dakar, el piloto argentino se coloca por primera vez en su trayectoria al frente de la general de la categoría reina de motos, con un global de 33:18.50, con diez segundos sobre Sanders y 4:47 respecto a Brabec.

El español Tosha Shareina (Monster Energy Honda HRC), cuarto en la etapa, a 9:47 del vencedor, ve alejarse el podio y es cuarto en la clasificación, a 20:13 de la cabeza.

Como lo hizo en la pasada edición, Luciano logró una notable actuación al ganar la etapa abriendo la pista de principio a fin. A su dominio de la navegación añadió la bonificación de 7:28, que obtuvo por ser el primero en salir y afrontar la dificultad de avanzar sin huellas.

Al-Attiyah, líder en coches

El piloto catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) retuvo una jornada más el liderato en coches, después de una jornada en la que se impuso el sudafricano Saood Variawa (Toyota Gazoo Racing) con solo tres segundos de margen sobre su compatriota y compañero de equipo, Henk Lategan, y en la que el español Nani Roma (Ford Raptor) cedió el tercer puesto en la general.

Variawa, de 20 años, protagonizó la sorpresa en la etapa más larga de ésta edición y privó a Lategan de su segundo triunfo cuando nadie contaba con él, pero su progresión le permitió entrar en la meta con el menor tiempo, en el final más reñido hasta aquí.

Tres segundos más contabilizó su compatriota, 29, el sueco Mattias Ekström (Ford Raptor) y 37 el estadounidense Seth Quintero (Toyota GR Hilux), mientras que Al-Attiyah fue quinto, a 1:16.

El español Carlos Sainz (Ford Raptor) llegó con once segundos más que el catarí, por lo que se mantiene quinto en la general, por detrás de Roma, que sale del podio después de ser noveno.

Navarro y Heger puntean

El español Pau Navarro (Taurus) sigue comandando las acciones en la categoría Challenger, mientras que el estadounidense Brock Heger (Polaris) hace lo propio en TT4 o SSV, al igual que el neerlandés Mitchel van den Brink, en Camiones.

La Etapa 9 de mañana se desarrollará nuevamente desde Wadi Ad-Dawasir hasta un campamento refugio, en el que se completará un recorrido total de 541 km, 418 de los cuales serán cronometrados.