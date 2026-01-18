Fórmula 1-Temporada 2026: Red Bull devela el nuevo RB22

Bajo las bóvedas de la antigua estación Michigan Central, un edificio centenario de estilo Beaux Arts, no pasaron trenes sino bólidos, en particular los del Red Bull y Racing Bulls, cuyos nuevos modelos fueron develados frente a varios cientos de invitados.

A menos de dos meses para que arranquen los motores en el GP de Australia (7 de marzo), la expectativa por conocer los detalles del diseño es aún mayor debido a los grandes cambios de reglamento que se aplicarán en esta temporada.

Lea más: Fórmula 1-Test en Montmeló: Audi fue el primer equipo en probar

Las nuevas reglas para 2026 incluyen modificaciones aerodinámicas para hacer los autos más ligeros y compactos, junto con cambios en las especificaciones del motor para aumentar la contribución de la energía eléctrica a las unidades híbridas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Hay muchas incógnitas, hay grandes cambios en el motor y en el auto”, apuntó Verstappen. “La motivación es muy alta. Hay que entender dónde se encuentra el mayor rendimiento y sentirse cómodo”, concluyó “Mad Max”.