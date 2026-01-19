Fórmula 1-Temporada 2026: TGR Haas mostró el nuevo VF-26

El equipo mantendrá sus colores tradicionales para disputar su undécima temporada en la máxima categoría del automovilismo, y lo hará a bordo del VF-26, con el blanco, el rojo y el negro como protagonistas.

“Como todos los equipos, nos hemos enfrentado al desafío de competir en 2025 mientras diseñábamos y ahora construimos estos monoplazas con la nueva normativa para la temporada 2026”, declaró Gene Haas, propietario de la escudería estadounidense.

Al igual que los otros 10 equipos de la F1, este nuevo coche debutará en pista la próxima semana durante las pruebas a puertas cerradas en Barcelona, España.

“Ha sido un esfuerzo monumental por parte de todo el equipo para trabajar con un plazo tan ajustado desde el final de la temporada pasada hasta poner los coches en pista en enero”, destacó el japonés Ayo Komatsu, director del equipo.

Los coches evolucionarán significativamente esta temporada, pues deben cumplir con nuevas regulaciones técnicas que los harán más pequeños y ligeros.

La unidad de potencia, híbrida desde 2014, también cambiará, con una mayor contribución de la energía eléctrica y el uso de combustibles 100% sostenibles.

“Claramente, el mayor cambio está en el motor, y esa será la clave para estar preparados”, dijo Ocon.

Bearman, su compañero de equipo, señaló: “Todo lo que veo del equipo es positivo, pero no sabemos cómo compararnos con los demás, y no lo sabremos recién hasta la clasificación en Australia”, concluyó el británico.

La temporada comenzará en Melbourne, con el GP de Australia, el 7 de marzo.