Fórmula 1-Temporada 2026: Ferrari develó el novísimo SF-26

La nueva unidad develada, la 72ª de la historia de la escudería para la F1, es la segunda en la que ha trabajado el ingeniero francés Loic Serra, que llegó desde Mercedes, el anterior equipo de Hamilton.

“Dedicamos mucho tiempo a la fase de creación para captar al máximo el nuevo contexto normativo y técnico. También tuvimos que asegurarnos de que la arquitectura del coche nos proporcionara la flexibilidad suficiente para el desarrollo durante la temporada”, ponderó el galo.

En lo estético, una de las características más distintivas es el regreso de la pintura brillante tras siete años de acabado mate.

El rojo es más brillante e intenso. Destaca de nuevo, la presencia del color blanco en la zona del piloto y el azul del alerón trasero.

Esta temporada se introducen nuevas normas técnicas y deportivas, por lo tanto el SF-26 será más ligero con cambios significativos en el chasis y motor.