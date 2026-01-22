Fórmula 1-Temporada 2026: Mercedes presentó el nuevo W17

El nuevo coche de la escudería alemana Mercedes, bautizado como W17 (por la 17ª temporada desde el regreso de la marca a la F1, en 2010), sigue mostrando su color plateado, combinado con negro y con un toque turquesa en homenaje a su principal patrocinador, la petrolera malaya Petronas.

El gris es sin embargo más claro esta temporada, probablemente para diferenciarse de su competidor alemán Audi, que develó el pasado martes el primer monoplaza de su historia en la F1.

El W17 es uno de los favoritos al título en esta temporada de novedades tecnológicas. En efecto, este año se vivirá una evolución en los monoplazas, que deberán responder a un nuevo reglamento técnico que les hará más pequeños y ligeros.

El motor, ya híbrido desde 2014, también cambiará con el aumento del aporte de energía eléctrica y el uso de carburantes 100% sostenibles.

El nuevo monoplaza de Mercedes, que tendrá de nuevo al británico George Russell y al joven italiano Andrea Kimi Antonelli al volante, debutará sobre el asfalto la semana que viene en los ensayos a puertas cerradas en el circuito de Barcelona-Catalunya, en España.