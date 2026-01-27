Fórmula 1: “Schumi” ya no está en cama

Tras el accidente, se informó que Schumacher sufrió una lesión cerebral severa, que lo mantenía tendido en una cama con supervisión constante de médicos y enfermeros.

Ayer, el Daily Mail dio a conocer detalles del estado de salud actual de “Schumi”. Según el portal británico, el piloto alemán ya no está postrado en una cama y ha avanzado considerablemente en su recuperación.

Michael, de 57 años, permanecería sentado en una silla de ruedas, en la que se puede mover por su propiedad de 30 millones de libras de Mallorca o por su residencia en Gland, Ginebra.

Lo revelado sobre el actual estado del piloto alemán ha generado ilusión en cuanto a una posible reaparición pública, ya que desde el accidente se ha mantenido bajo el estricto cuidado de su esposa Corina.

Adicionalmente, se detalló que Michael Schumacher sería consciente de algunas cosas que suceden a su alrededor, además de la comunicación que tendría con sus cercanos.