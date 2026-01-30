Fórmula1-Entrenamientos/Max Verstappen: Muchas vueltas, la clave

El cuatro veces campeón del mundo, que ha podido dar más vueltas que en la primera mañana, en la que tuvo peor tiempo, afirmó que “ha sido clave poder dar muchas vueltas y han aprendido mucho”, aunque recalcó que “todavía hay muchas cosas que quieren analizar”.
“Se ha trabajado mucho en esta unidad de potencia durante los últimos años, y verla instalado en el coche y dar tantas vueltas el primer día ha sido fantástico”, declaró el de Red Bull, que lució el azul brillante de su RB22, color homenaje al diseño de principios de la década de 2010.
Respecto a sus sensaciones, afirmó que “habían muchas caras emocionadas en el garaje y que ha sido muy especial”.
“Necesitamos tiempo para comprender el motor y realizar cambios en la configuración, intentas dar tantas vueltas como sea posible y probar tantas cosas como puedas durante el día”, concluyó el piloto de 28 años.
Los próximos test de pretemporada serán en Baréin, con seis jornadas repartidas en dos tandas de tres días, del 11 al 13 de febrero, y del 18 al 20 del mismo mes.