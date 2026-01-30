Fórmula1-Entrenamientos/Max Verstappen: Muchas vueltas, la clave

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) declaró hoy, tras acabar la primera semana de entrenamientos en Barcelona (España), con vistas a la temporada 2026 de la Fórmula 1, que “haber dado muchas vueltas con el nuevo monoplaza RB22 ha sido clave. Que todo sigue en proceso pero que han empezado con muy buen pie”.