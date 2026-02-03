Joshua con relación a Mercedes: “Ellos son Fórmula 1, ellos saben todo”

–¿Por qué Mercedes te eligió?

–Le tendríamos que preguntar a la gente de Mercedes en realidad (risas), yo estoy demasiado feliz, pero yo creo que en la segunda mitad del año (2025) empecé a demostrar nuevamente de lo que soy capaz.

Yo vengo de dos años de la Fórmula 2 bastante positivos, con muchos hitos, con buenas carreras, podios, victorias, pero lo que al final importa es el hoy. Sí es lindo salir campeón en varias categorías, pero lo que en realidad importa es si sos rápido hoy.

Últimamente estuve demostrando mi potencial y ojalá también les haya gustado mi ética y forma de trabajo, y eso les haya convencido de firmar conmigo. Ellos no se fijan solamente en lo superficial, que son los resultados, obviamente ellos son Fórmula 1, ellos saben todo lo que pasa en la Fórmula 2, en la Fórmula 3, ellos saben todo; entonces bien me puedo imaginar que habrán hablado con muchas personas, y también fueron viendo el proceso interno, cómo fuimos mejorando con AIX, el trabajo con el ingeniero, el rendimiento en general que tuvimos, y eso cuenta mucho.

Porque ver ese progreso significa que algo está funcionando y está yendo bien, así que estoy segurísimo de que se habrán fijado mucho más que solo en los resultados de carreras.

–¿Hay posibilidad de hacer una que otra prueba libre 1 durante la temporada de Fórmula 1?

–Yo creo que sí, no se habló todavía del tema, es muy temprano para ir definiendo eso; estoy segurísimo de que durante el año, de acuerdo a como vayan las carreras, mi rendimiento, se irán definiendo esas cosas.

–En Invicta, ¿cómo tomaron la noticia de tu incorporación a Mercedes?

–Todos en Invicta estaban muy felices conmigo, además no hay que olvidar que Invicta es un equipo campeón y ellos están acostumbrados a trabajar con pilotos que ya están ligados a la Fórmula 1, como por ejemplo mi compañero Rafa Camara, que está en Ferrari; el año pasado Leonardo Fornaroli, que se ligó a McLaren; en el 2024, Gabriel Bortoleto estaba con McLaren; Kush Maini con Alpin; o sea, ellos están acostumbrados a este trabajo y gestión de un piloto correr en la Fórmula 2 y a la vez tener deberes para la Fórmula 1.

–¿Cómo te ves a final de temporada?

–Si Dios quiere, me veo campeón de la Fórmula 2.