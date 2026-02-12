WRC: Solberg cumple con los pronósticos y ya lidera el Rally de Suecia

Solberg detuvo el cronómetro en 5:53 minutos y comandó todos los tramos por delante de su compañero, el británico Elfyn Evans, segundo a 3,8 segundos.

“Tuve mucha suerte de no quedarme atascado”, dijo Solberg a la organización de la prueba. “Fue una etapa difícil para leer el agarre... Simplemente fallé mi punto de frenado”, indicó.

El Mundial celebra en Suecia su única prueba íntegra sobre nieve y hielo y donde los coches montan neumáticos especiales con clavos para facilitar el agarre y alcanzar algunas de las velocidades más altas de la temporada.

Solberg, nacido en Noruega y que compite bajo la bandera de su madre, Pernilla, llega a casa con una ventaja inicial de cuatro puntos sobre su compañero Evans, dos veces ganador de la prueba sueca.

El rally se adentrará en los bosques de Västerbotten el viernes, donde se enfrentarán a siete etapas que suman más de 120 kilómetros.