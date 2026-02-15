Evans gana en Suecia y asume el liderato del WRC

Evans llegaba a la última jornada por delante de sus tres compañeros de equipo, el japonés Takamoto Katsuta, a 13,3 segundos, el finlandés Sami Pajari, tercero a 25,4, y Solberg, cuarto a 58,4.

Este domingo, en una fecha en la que se debían completar tres tramos cronometrados, los dos primeros de 25,45 kilómetros en Västervik y el último, la Wolf Power Stage de 10,23 kilómetros en Umea, el galés se coronó vencedor con un tiempo total de 2:35:53.

Katsuta fue segundo a 14,3 y Pajari tercero a 46 segundos. Cuarto y fuera del podio, Solberg, ganador de la primera jornada en Montecarlo, a 1:11.6.

De esta forma, Evans, de 37 años, se convierte en el nuevo líder del Mundial con 60 puntos y confirma el sorpaso sobre Solberg, segundo con 47, y será el encargado de abrir pista en la próxima cita, el Rally Safari de Kenia, que se disputa del 12 al 15 de marzo.

Korhonen en la WRC2

El piloto finlandés Korhonen Roope se impuso en la segunda categoría del Mundial de Rally, la WRC2, al mando de un Toyota GR Yaris Rally2, navegando por su compatriota Viinikka Anssi.

El podio fue totalmente finlandés en esta Clase, con las duplas Teemu Suninen/Janni Hussi (Toyota GR Yaris Rally2) y Lauri Joona/Antti Linaketto (Skoda Fabia RS Rally2).

En la tercera categoría, el podio quedó conformado de la siguiente manera: WRC3: 1) Matteo Fontana/Alessandro Arnaboli (ITA/Ford Fiesta), 2) Tymoteusz Abramowski/Jakub Wróbel (LIT/Ford Fiesta) y 3) Raúl Hernández/José Murado (ESP/Ford Fiesta).