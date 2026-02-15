ABC Motor
15 de febrero de 2026 - 17:58

Todoterreno 4x4 de Cateura: Gran arranque de año en el Rubén Dumot

Carlos Rojas e Isidro Flores, con una Mitsubishi Montero, fueron los vencedores este domingo de la primera fecha del Campeonato Nacional Todoterreno 4x4 del Club Cateura, celebrado en el autódromo Rubén Dumot de Capiatá.
Un atractivo inicio de temporada tuvo este domingo el Campeonato Nacional Todoterreno off road del Club Cateura 4x4, en el autódromo Rubén Dumot de Capiatá. Carlos Rojas e Isidro Flores, con una Mitsubishi Montero, se quedaron con la victoria en una jornada en donde las dificultades propias de la modalidad estuvieron en su máxima expresión.

Por ABC Color

El Rubén Dumot abrió sus puertas este domingo a la modalidad del Todoterreno 4x4, para el inicio del Campeonato Nacional organizado por el Club Cateura y con participación de una veintena de potentes camionetas.

Gran trabajo de Ronaldo Giménez y Enrique Borja para ganar la Clase TT4 Extreme y quedar segundos en la general con el Daihatsu Rocky.
El público también hizo su parte y acompañó en gran cantidad la competencia, desde muy temprano, acomodados a lo largo del trazado cercano al kilómetro de extensión.

La prueba se cumplió en su tradicional formato con dos tandas clasificatorias y una vuelta final para definir las posiciones.

Omar Espinoza y Francisco Riquelme lograron el primer puesto en la TT3 con Mercedes Benz.
Sin dudas que las lluvias en la previa acentuaron el nivel de las dificultades por sortear, que para varias tripulaciones fue bastante complicado, especialmente en el paso por las aguadas.

Tras la vuelta final, Carlos Rojas junto a Isidro Flores lograron el triunfo, con un tiempo de un minuto con 19 segundos y 55 centésimas.

La Clase TT4N fue para la tripulación integrada por Luis y Adrián Espínola, al mando de un Jeep CJ7. Una gran cantidad de público asistió al Rubén Dumot para disfrutar del inicio del Todoterreno 4x4.
En la segunda posición en la general quedaron Ronaldo Giménez y Enrique Borja, con un Daihatsu Rocky, a solo cinco segundos con 55 centésimas.

El tercer escalón del podio en la clasificación fue para la tripulación conformada por Felipe Insfrán y El Alemán, con un Mercedes Benz ML y una diferencia de siete segundos con 51 centésimas con relación al primero.

Alejandro y Álvaro Ibarrola fueron los ganadores de la Clase TT2, al mando de esta Suzuki Vitara.
En lo que respecta a las Clases, la TT4 Extreme, victoria de Ronaldo Giménez por delante de Felipe Insfrán. En la TT4L, Carlos Rojas fue el ganador, superando a Fabio Prush (Tubular) y Junior Balbuena (Mitsubishi Montero).

La TT4N fue para Luis y Adrián Espínola con el Jeep CJ7, por delante de José y Ariel Lezcano (Montero). La TT3 fue para Omar Espinoza junto a Francisco Roquelme con Mercedes Benz ML, acompañado en el podio por Édgar Recalde y Guido Vargas.

La TT2 la ganaron Alejandro y Álvaro Ibarrola con Suzuki Vitara, en tanto que la TT1 quedó en manos de Óscar y Franco Samaniego, también con Suzuki Vitara.