Todoterreno 4x4 de Cateura: Gran arranque de año en el Rubén Dumot

El Rubén Dumot abrió sus puertas este domingo a la modalidad del Todoterreno 4x4, para el inicio del Campeonato Nacional organizado por el Club Cateura y con participación de una veintena de potentes camionetas.

El público también hizo su parte y acompañó en gran cantidad la competencia, desde muy temprano, acomodados a lo largo del trazado cercano al kilómetro de extensión.

La prueba se cumplió en su tradicional formato con dos tandas clasificatorias y una vuelta final para definir las posiciones.

Sin dudas que las lluvias en la previa acentuaron el nivel de las dificultades por sortear, que para varias tripulaciones fue bastante complicado, especialmente en el paso por las aguadas.

Tras la vuelta final, Carlos Rojas junto a Isidro Flores lograron el triunfo, con un tiempo de un minuto con 19 segundos y 55 centésimas.

En la segunda posición en la general quedaron Ronaldo Giménez y Enrique Borja, con un Daihatsu Rocky, a solo cinco segundos con 55 centésimas.

El tercer escalón del podio en la clasificación fue para la tripulación conformada por Felipe Insfrán y El Alemán, con un Mercedes Benz ML y una diferencia de siete segundos con 51 centésimas con relación al primero.

En lo que respecta a las Clases, la TT4 Extreme, victoria de Ronaldo Giménez por delante de Felipe Insfrán. En la TT4L, Carlos Rojas fue el ganador, superando a Fabio Prush (Tubular) y Junior Balbuena (Mitsubishi Montero).

La TT4N fue para Luis y Adrián Espínola con el Jeep CJ7, por delante de José y Ariel Lezcano (Montero). La TT3 fue para Omar Espinoza junto a Francisco Roquelme con Mercedes Benz ML, acompañado en el podio por Édgar Recalde y Guido Vargas.

La TT2 la ganaron Alejandro y Álvaro Ibarrola con Suzuki Vitara, en tanto que la TT1 quedó en manos de Óscar y Franco Samaniego, también con Suzuki Vitara.