Caso Hernán Rivas: JEM abre investigación contra fiscala adjunta Soledad Machuca

Por unanimidad, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) aprobó, de oficio, la apertura de la investigación preliminar previa sobre la actuación de la fiscala adjunta María Soledad Machuca Vidal, señalada de “cajonear” una denuncia presentada en el 2020 en contra de Hernán David Rivas Román, por su título supuestamente falso de abogado.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Dr. César Garay (preopinante) resaltó que la gravedad del presunto mal desempeño de funciones de la fiscal adjunta Soledad Machuca no está en discusión, en atención a que el caso Hernán Rivas es una causa penal por delitos contra la prueba documental, con nefastas consecuencias para todo el sistema judicial y con gravísima afectación a la fe pública, ya que se incurre en dudas certeras en cuanto a la validez de títulos del más alto rango, según expresó.

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En consecuencia el representante de la máxima instancia judicial votó por la apertura de la investigación preliminar previa, de oficio, sobre la actuación de Machuca Vidal, quien desde el lunes último no está como fiscal adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción; y pasó a cumplir funciones en otras unidades especializadas del Ministerio Público, por disposición del fiscal general Emiliano Rolón Fernández.

Al voto de preopinante de se adhirió el también ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia, quien solicitó que se agregue también el informe sobre las fechas de asignación de la carpeta a cada agente fiscal, y remarcó que el hecho de que se ha intentado la prescripción de la causa contra Hernán Rivas ya está probado.

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Se sumaron a las posturas de los ministros del máximo tribunal el senador Derlis Maidana, los diputados Alejandro Aguilera y Diego Candia, el consejero Enrique Berni y la representante del Poder Ejecutivo, Dra. Alicia Pucheta viuda de Correa. El senador Mario Varela fue el único ausente en la sesión del JEM de la fecha.

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