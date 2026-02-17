Joshua Duerksen, en el top 3 del primer día de test de Fórmula 2

La Fórmula 2 de la FIA levantó el telón de la temporada 2026 con el primer día de entrenamientos oficiales en los 4,657 kilómetros del Circuito de Barcelona. Entre las dos sesiones de la jornada, matutina y vespertina, Joshua Duerksen acabó el tercer lugar, siendo el mejor piloto de Invicta Racing por delante del brasileño Rafael Camara.

Duerksen, quien en la mañana española culminó décimo tercero (1:26.677 tras 22 vueltas), cronometró 1 minuto, 25 segundos y 274 milésimas en el mejor de los 34 giros de la tarde. El nacido en Asunción logró el tiempo con neumáticos blandos. Posteriormente, fue superado por Noel León, ganador con 1:24.370, y Nicolás Varone, segundo con 1:25.058.

JOSHUA DUERKSEN TO P1!



A 1:25.274 sees the Paraguayan go fastest with the quickest time of the day so far 💨#F2 #F2Testing — Formula 2 (@Formula2) February 17, 2026

El ensayo culminó antes de tiempo: una bandera roja, por atasco de Sebastián Montoya en la grava de la curva 1, obligó a la finalización cuando restaban unos 15 minutos de prueba. Antes, el paraguayo, que este año conduce el monoplaza de la vigente bicampeona de la categoría, había causado una ‘red flag’ en la curva 3 por un trompo en la pista.

Joshua Duerksen, el mejor tercer tiempo

Sumando los tiempos de la mañana y de la tarde en el primer día de test de la Fórmula 2 de la FIA en el Circuito de Barcelona, el paraguayo Joshua Duerksen finalizó en el top 3 con 1:24.274. El primero fue el mexicano Noel León de Campos Racing con 1:24.370, mientras que e segundo, el argentino Nicolás Varrone de Van Amersfoort Racing con 1:25.058.

