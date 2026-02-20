ABC Motor
20 de febrero de 2026 - 18:44

Moto Rally y ATV Ybycuí: Arranca el certamen en el Santa Lucila

Imágenes como estas volverán a repetirse el domingo en el inicio del certamen.
El exitoso y ascendente Campeonato de Moto Rally y ATV Ybycuí, organizado por el Team 06 Gustavo Martínez, arrancará oficialmente este fin de semana con la disputa de la primera fecha en el Autódromo Santa Lucila, ubicado en la compañía denominada Entre Ríos, de la citada ciudad.

Por ABC Color

Según el cronograma oficial de la competencia, para mañana sábado 21 está prevista la tradicional largada simbólica frente al Portal de Ybycuí, desde las 22:00, previa realización de las correspondientes verificaciones de las máquinas que estarán en carrera, que se cumplirán desde las 20:00, en la Petropar.

Los protagonistas de las diferentes categorías ya están listos para enfrentarse este fin de semana.
El domingo 22, a partir de las 9:00, empezarán a partir los competidores en busca de los mejores tiempos para llegar a lo más alto del podio.

Moto Rally y ATV Ybycuí: Gran final en el Santa Lucila

El trazado a ser utilizado en esta ocasión tendrá una extensión total de 6,5 kilómetros, al cual deberán darle 4 vueltas cada uno de los participantes, y producto de la sumatoria de los tiempos, se conocerán a los vencedores de la jornada.

Los aficionados ya están listos para disfrutar el paso de estas máquinas y vivir el rugir de los motores en Ybycuí.
Hasta hoy, más de 50 pilotos ya han confirmado presencia, por lo que el espectáculo está plenamente asegurado y ya se aguarda con mucha expectativa el comienzo del mismo.