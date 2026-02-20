Moto Rally y ATV Ybycuí: Arranca el certamen en el Santa Lucila

Según el cronograma oficial de la competencia, para mañana sábado 21 está prevista la tradicional largada simbólica frente al Portal de Ybycuí, desde las 22:00, previa realización de las correspondientes verificaciones de las máquinas que estarán en carrera, que se cumplirán desde las 20:00, en la Petropar.

El domingo 22, a partir de las 9:00, empezarán a partir los competidores en busca de los mejores tiempos para llegar a lo más alto del podio.

El trazado a ser utilizado en esta ocasión tendrá una extensión total de 6,5 kilómetros, al cual deberán darle 4 vueltas cada uno de los participantes, y producto de la sumatoria de los tiempos, se conocerán a los vencedores de la jornada.

Hasta hoy, más de 50 pilotos ya han confirmado presencia, por lo que el espectáculo está plenamente asegurado y ya se aguarda con mucha expectativa el comienzo del mismo.