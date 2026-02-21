Fórmula RS y Track Day: La temporada inicia el 15 de marzo

La primera fecha, como es habitual, se llevará a cabo en el máximo coliseo automovilismo de nuestro país, el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de la ciudad de Capiatá.

Con relación a las demás citas, si bien es cierto ya se dio a conocer hace algún tiempo, las mismas estarán sujetas exclusivamente a la próxima reprogramación de los calendarios de este año tanto del Rally como del Super Prime, principalmente luego de los últimos cambios que realizó la Autoridad Deportiva Nacional (ADN), el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TAPCy).

Campeonato Nacional de Picadas

Igualmente, la mencionada productora suma este año a sus certámenes la organización integral del Campeonato Nacional de Picadas –que también contará con la fiscalización del TACPy– luego de adquirir los derechos del Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP).

“Sabemos la situación actual del mismo, y esperamos poder devolverlo a la gloria que se merece, que por sobre todas las cosas, busca evitar las carreras en las calles. Hemos asumido un gran compromiso, y daremos todos nuestros esfuerzos para lograr que sea un verdadero éxito”, reza un comunicado.