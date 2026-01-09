Fórmula RS 2025: Bobadilla campeón, Hahn vice

El piloto del este del país, Cristian Bobadilla, fue el campeón (130,5 puntos), mientras que el del sur, Pablo Hahn, terminó como vicecampeón (125 puntos), luego de una lucha pareja hasta la última fecha. Tercero fue Jorge Modesto (90 puntos).

Cabe recordar que recientemente, la organización dio a conocer el calendario 2026 del mencionado certamen, el que se pondrá en marcha con la disputa de la primera fecha el 15 de marzo, en el habitual escenario de esta modalidad que aglutina los Toyota Vitz RS, el VRD.

Lea también: Track Day Py y Fórmula RS: Emocionante 4ª fecha en el VRD

Luego tendrá continuidad con la segunda fecha, el 26 de abril; la tercera, el 19 de julio; la cuarta, el 16 de agosto; la quinta, el 20 de septiembre; la sexta, el 18 de octubre y la séptima y última, el 22 de noviembre, respectivamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy