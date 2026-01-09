ABC Motor
09 de enero de 2026 - 21:16

Fórmula RS 2025: Bobadilla campeón, Hahn vice

El campeón 2025 Cristian Bobadilla (#64) seguido por Pablo Hahn (#07) y Jorge Modesto (#60).
El campeón 2025 Cristian Bobadilla (#64) seguido por Pablo Hahn (#07) y Jorge Modesto (#60).Gentileza

Luego de seis competitivas y emocionantes fechas, que se cumplieron en su totalidad en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de la ciudad de Capiatá, el Campeonato de Pista, denominado como Fórmula RS, llegó a su fin a mediados del mes de diciembre con la última jornada del año que otorgó doble puntaje, y tras la cual se conocieron a los mejores de la temporada 2025.

Por ABC Color

El piloto del este del país, Cristian Bobadilla, fue el campeón (130,5 puntos), mientras que el del sur, Pablo Hahn, terminó como vicecampeón (125 puntos), luego de una lucha pareja hasta la última fecha. Tercero fue Jorge Modesto (90 puntos).

Cristian Bobadilla, campeón 2025 de la Fórmula RS.
Cristian Bobadilla, campeón 2025 de la Fórmula RS.

Cabe recordar que recientemente, la organización dio a conocer el calendario 2026 del mencionado certamen, el que se pondrá en marcha con la disputa de la primera fecha el 15 de marzo, en el habitual escenario de esta modalidad que aglutina los Toyota Vitz RS, el VRD.

Lea también: Track Day Py y Fórmula RS: Emocionante 4ª fecha en el VRD

Luego tendrá continuidad con la segunda fecha, el 26 de abril; la tercera, el 19 de julio; la cuarta, el 16 de agosto; la quinta, el 20 de septiembre; la sexta, el 18 de octubre y la séptima y última, el 22 de noviembre, respectivamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy