Autos Antiguos-CVAP: El Rally de San Bernardino estará abriendo la presente temporada

El Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP), presidido ahora por Juan B. Gill –que asumió un nuevo mandato por el período de dos años (2026-2028), después de Jorgen Johansen–, llevó adelante la primera reunión informativa del año, en la que se dieron a conocer, entre otras cosas, todos los pormenores de lo que será la primera fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Regularidad de Vehículos Antiguos, Clásicos y Deportivos.

Así, el Rally de San Bernardino estará abriendo la presente temporada de la modalidad y se cumplirá el próximo sábado 14 de marzo, para el cual ya se encuentran igualmente abiertas las inscripciones, las que se extenderán hasta el miércoles 11, a las 16:00.

Según el programa oficial de la carrera, que también se exhibió en la reunión llevada a cabo en la sede del club (sexto piso del TACPy), las primeras verificaciones técnicas y administrativas se llevarán a cabo el martes 10, desde las 20:00, en el TACPy.

El miércoles 11, a las 20:00, se publicará el roadbook y la lista final de inscriptos, mientras que el sábado 14, de 7:30 a 8:00, se completarán las verificaciones faltantes en la estación de servicio Petrobras, de San Bernardino.

Ese mismo día, la reunión de pilotos se realizará a las 8:15 y la partida de la primera máquina está prevista para las 8:30, desde el mismo lugar.

A las 13:00, está contemplado el arribo de la primera tripulación a la Quinta Familia Zalazar, donde se publicarán los resultados y se premiarán los mejores de la jornada (15:30).

Claudio Romi, miembro de la comisión directiva de la Federación Brasileña de Vehículos Antiguos, también estuvo presente en dicha reunión, en la que igualmente se presentó el Alfa Romeo que defenderá los colores patrios en el histórico Rally 19 Capitales, en Uruguay, que estará al mando de Javier y Bernardo Meza.