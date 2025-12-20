Autos Antiguos-CVAP: FIVA con nuevo presidente

En la Asamblea Anual, que se desarrolló en San Salvador Bahía (Brasil), más de 70 representantes de países miembros procedieron a la citada elección.

En el mencionado acto dejó la presidencia Tiddo Bresters, quien estuvo por dos periodos, y el flamante presidente es Alberto Scuro, de Italia, donde está asentada la sede central de la FIVA, en Turín.

El Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP) estuvo representado por dos miembros, Jorgen Johansen (Presidente) y Juan Bautista Gill.

