ABC Motor
20 de diciembre de 2025 - 20:02

Autos Antiguos-CVAP: FIVA con nuevo presidente

Jorgen Johansen (izquierda) posa junto al italiano Alberto Scuro (centro) y Juan Bautista Gill.
Jorgen Johansen (izquierda) posa junto al italiano Alberto Scuro (centro) y Juan Bautista Gill.DERLIS SANTA CRUZ

La Federación Internacional de Vehículos Antiguos (FIVA) eligió nuevas autoridades para el presente periodo, que tiene una duración de tres años y abarca hasta diciembre de 2028.

Por ABC Color

En la Asamblea Anual, que se desarrolló en San Salvador Bahía (Brasil), más de 70 representantes de países miembros procedieron a la citada elección.

En el mencionado acto dejó la presidencia Tiddo Bresters, quien estuvo por dos periodos, y el flamante presidente es Alberto Scuro, de Italia, donde está asentada la sede central de la FIVA, en Turín.

Lea además: Autos Antiguos-Rally de Villarrica: Uberti y Balansa, los vencedores

El Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP) estuvo representado por dos miembros, Jorgen Johansen (Presidente) y Juan Bautista Gill.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy