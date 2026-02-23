ABC Motor
23 de febrero de 2026 - 01:00

CNR-Rally de Colonias Unidas: Gran expectativa por la primera fecha

Directivos del Centro Paraguayo de Volantes (CPV) junto a integrantes del Centro de Volantes de las Colonias Unidas (CVCU).
La primera fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Rally se llevará a cabo del viernes 6 al domingo 8 de marzo en las Colonias Unidas (Hohenau, Obligado y Bella Vista), departamento de Itapúa. El CPV y el CVCU ya están listos para lo que será el comienzo de un certamen que genera una gran expectativa.

Por Derlis Santacruz

Una comitiva encabezada por Carlos Villate, presidente del Centro Paraguayo de Volantes (CPV), se trasladó la semana pasada al sur del país para terminar de diagramar lo que será una nueva edición del Petrobras Rally de Colonias Unidas, la que corresponderá a la primera fecha del Campeonato Nacional de Rally con la que se estará abriendo la presente temporada de la modalidad.

Una postal del Autódromo Erich Lautenschlager (CVCU), ubicado en la zona de Bella Vista, por el que pasará la competencia.
Además de recorrer todos y cada uno de los tramos de los que constará la carrera, también se verificaron las condiciones físicas de lo que será la prueba superespecial nocturna y la zona del Parque de Servicio o Asistencia (Agrodinámica), en compañía del nuevo presidente del Centro de Volantes de las Colonias Unidas (CVCU), Jeison Castelnovo, y algunos de los colaboradores de su novel comisión directiva.

Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2) ganaron en 2025.
Hay algo mágico en el silencio de nuestros caminos antes de que llegue el rugir de los motores. El lunes se realizó el recorrido de reconocimiento para definir los tramos que darán vida a esta nueva fecha del Campeonato Nacional Petrobras Rally Colonias Unidas. Cada curva y cada recta elegida lleva consigo el compromiso de ofrecer un espectáculo de alto nivel profesional, respetando la tradición que hace de nuestro rally el mejor del continente. Prepárate, la cita es el 7 y 8 de marzo”, posteó el mencionado centro de volantes a través de sus redes sociales.

Según el programa oficial de la competencia, que también se dio a conocer recientemente, las inscripciones para formar parte del evento ya están abiertas y se extenderán hasta el martes 3, a las 17:00.

Migue Zaldívar y Luis Allende (Škoda Fabia RS Rally2) culminaron en el 2° puesto.
El Parque de Servicios, en Agrodinámica, estará abierto para el ingreso de los equipos a partir del miércoles 4, desde las 16:00.

Agustín Alonso y Edgardo Galindo (Škoda Fabia RS Rally2) completaron el podio.
Las recorridas controladas a los tramos (máximo a dos pasadas por tripulación) arrancarán el jueves 5, de 13:00 a 22:00, y continuarán al día siguiente (7:00 a 17:00), mientras que las verificaciones se cumplirán el viernes 6, de 8:00 a 11:00, al igual que el shakedown (13:00 a 16:00) y la PSE Nocturna (20:05).

Gianluca y Ricardo Laterra (Toyota Etios) fueron los vencedores de la F2 o 4x2.
La etapa 1 (9:53) y 2 (8:58) se desarrollarán el sábado 7 y domingo 8, cuyos itinerarios se conocerán en los próximos días.