CNR-Rally de Colonias Unidas: Gran expectativa por la primera fecha

Una comitiva encabezada por Carlos Villate, presidente del Centro Paraguayo de Volantes (CPV), se trasladó la semana pasada al sur del país para terminar de diagramar lo que será una nueva edición del Petrobras Rally de Colonias Unidas, la que corresponderá a la primera fecha del Campeonato Nacional de Rally con la que se estará abriendo la presente temporada de la modalidad.

Además de recorrer todos y cada uno de los tramos de los que constará la carrera, también se verificaron las condiciones físicas de lo que será la prueba superespecial nocturna y la zona del Parque de Servicio o Asistencia (Agrodinámica), en compañía del nuevo presidente del Centro de Volantes de las Colonias Unidas (CVCU), Jeison Castelnovo, y algunos de los colaboradores de su novel comisión directiva.

“Hay algo mágico en el silencio de nuestros caminos antes de que llegue el rugir de los motores. El lunes se realizó el recorrido de reconocimiento para definir los tramos que darán vida a esta nueva fecha del Campeonato Nacional Petrobras Rally Colonias Unidas. Cada curva y cada recta elegida lleva consigo el compromiso de ofrecer un espectáculo de alto nivel profesional, respetando la tradición que hace de nuestro rally el mejor del continente. Prepárate, la cita es el 7 y 8 de marzo”, posteó el mencionado centro de volantes a través de sus redes sociales.

Según el programa oficial de la competencia, que también se dio a conocer recientemente, las inscripciones para formar parte del evento ya están abiertas y se extenderán hasta el martes 3, a las 17:00.

El Parque de Servicios, en Agrodinámica, estará abierto para el ingreso de los equipos a partir del miércoles 4, desde las 16:00.

Las recorridas controladas a los tramos (máximo a dos pasadas por tripulación) arrancarán el jueves 5, de 13:00 a 22:00, y continuarán al día siguiente (7:00 a 17:00), mientras que las verificaciones se cumplirán el viernes 6, de 8:00 a 11:00, al igual que el shakedown (13:00 a 16:00) y la PSE Nocturna (20:05).

La etapa 1 (9:53) y 2 (8:58) se desarrollarán el sábado 7 y domingo 8, cuyos itinerarios se conocerán en los próximos días.