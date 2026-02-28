ABC Motor
28 de febrero de 2026 - 17:28

Moto Rally y ATV Ybycuí: Exitosa apertura en el Santa Lucila

El piloto José Penayo finalmente se adjudicó la victoria en la siempre competitiva categoría MX 250.
El piloto José Penayo finalmente se adjudicó la victoria en la siempre competitiva categoría MX 250.Gentileza

En el Autódromo Santa Lucila, de la compañía Entre Ríos (Ybycuí), el pasado fin de semana se desarrolló exitosamente la carrera que correspondió a la primera fecha del Campeonato de Moto Rally y ATV Ybycuí, organizado por el Team 06 Gustavo Martínez, con la que se dio apertura al 2026.

Por ABC Color

Tras lo que fue una interesante doble jornada y luego de tres tandas competitivas, que se realizaron sobre el trazado de 6,5 kilómetros, las posiciones finales quedaron de la siguiente manera:

En la clasificación general, 1) Joel Brítez, 2) Lucas Pedrozo y 3) Franz Jonzen.

En la categoría ATV Fuerza Libre, Marcos Giménez destacó y se llevó el triunfo.
En la categoría ATV Fuerza Libre, Marcos Giménez destacó y se llevó el triunfo.

En la categoría ATV Fuerza Libre, 1) Marcos Giménez, 2) Andrés Jaquet y 3) Marcos Vallejos; en ATV 200/250, 1) Juan Sánchez, 2) Jover Robertti y 3) Marcelo Reyes; en Trail 200, 1) Bernardo Acosta, 2) Ángel Díaz y 3) Steven Romero; en 230/ 250, 1) Franz Jonzen, 2) Joel Brítez y 3) Lucas Pedrozo.

Los protagonistas de la primera fecha posan con sus respectivos trofeos tras lo que fue una espectacular jornada.
Los protagonistas de la primera fecha posan con sus respectivos trofeos tras lo que fue una espectacular jornada.

En MX Fuerza Libre, 1) Joel Brítez, 2) Lucas Pedrozo y 3) Bernardo Acosta; en Iniciante Nacional, 1) Nelson Villalba y 2) Elías Pereira; en Damas, 1) Ainhoa Verdún, 2) Luz Ortiz y 3) Antonella Villar; en MX 250, 1) José Penayo, 2) Ainhoa Verdún y 3) Gustavo Martínez, respectivamente.

Lea además: Moto Rally y ATV Ybycuí: Arranca el certamen en el Santa Lucila

La competencia se llevó a cabo sin ningún tipo de inconveniente y agradó a todos los participantes y asistentes.

La segunda fecha tendrá lugar el 25 y 26 de abril, y para más informaciones, contactar al (0991) 221.901.