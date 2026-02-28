Moto Rally y ATV Ybycuí: Exitosa apertura en el Santa Lucila

Tras lo que fue una interesante doble jornada y luego de tres tandas competitivas, que se realizaron sobre el trazado de 6,5 kilómetros, las posiciones finales quedaron de la siguiente manera:
En la clasificación general, 1) Joel Brítez, 2) Lucas Pedrozo y 3) Franz Jonzen.
En la categoría ATV Fuerza Libre, 1) Marcos Giménez, 2) Andrés Jaquet y 3) Marcos Vallejos; en ATV 200/250, 1) Juan Sánchez, 2) Jover Robertti y 3) Marcelo Reyes; en Trail 200, 1) Bernardo Acosta, 2) Ángel Díaz y 3) Steven Romero; en 230/ 250, 1) Franz Jonzen, 2) Joel Brítez y 3) Lucas Pedrozo.
En MX Fuerza Libre, 1) Joel Brítez, 2) Lucas Pedrozo y 3) Bernardo Acosta; en Iniciante Nacional, 1) Nelson Villalba y 2) Elías Pereira; en Damas, 1) Ainhoa Verdún, 2) Luz Ortiz y 3) Antonella Villar; en MX 250, 1) José Penayo, 2) Ainhoa Verdún y 3) Gustavo Martínez, respectivamente.
La competencia se llevó a cabo sin ningún tipo de inconveniente y agradó a todos los participantes y asistentes.
La segunda fecha tendrá lugar el 25 y 26 de abril, y para más informaciones, contactar al (0991) 221.901.