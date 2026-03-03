FIA Fórmula 2-Joshua Duerksen: “El lugar adecuado en el momento adecuado”

Sin lugar a dudas, Joshua Duerksen –que iniciará su tercera temporada en la FIA Fórmula 2 este año– estará bajo la lupa del mundo motor entero. Esto no solo por los buenos resultados que obtuvo en la segunda mitad del 2025 (con varios podios con el AIX Racing), sino porque por primera vez competirá bajo la estructura de un nuevo equipo que es nada más y nada menos que el mejor de la parrilla, el Invicta Racing (campeón de pilotos y contructores 2024 –Gabriel Bortoleto– y 2025 –Leonardo Fornaroli–).

El nacido en Asunción, un 27 de octubre de 2003, consiguió su última victoria en la carrera principal del GP de Abu Dabi, en el circuito de Yas Marina, y arranca este fin de semana un nuevo año repleto de entusiasmo y con las ganas de seguir demostrando no solo su talento sino también la “garra guaraní”.

Lea además: Fórmula 2: Magnífico final de temporada para Joshua Duerksen

Antes de la primera carrera del año, Joshua fue entrevistado por periodistas de la página oficial de la FIA Fórmula 2, y sobre su paso al Invicta Racing, entre otras cosas, expresó que está en “el lugar adecuado en el momento adecuado”.

“Estoy super emocionado. Siento que es mi primer año en la F2 en cuanto a la emoción. Invicta es el mejor equipo del Campeonato de la F2 y estoy super emocionado de trabajar con ellos. Hasta ahora, la verdad, todo ha ido muy bien. Es muy interesante ver su perspectiva sobre cómo trabajan, cómo gestionan las cosas, cómo piensan, y su forma de trabajar es simplemente genial”, enfatizó Duerksen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nos lo pasamos genial juntos y me sentí parte de la familia desde el primer momento. Así que fue un comienzo muy bueno con el equipo y estoy disfrutando trabajando con ellos”, resaltó el piloto paraguayo.

Tras las últimas dos temporadas y sobre su crecimiento como piloto, dijo lo siguiente: “He crecido mucho en estos dos años. También fueron mis años más divertidos en las carreras, porque la F2, está a un paso de la F1 y comparto con ellos (pilotos) en los mismos circuitos”.

“Los coches de F2 son, por supuesto, rápidos. Y el nivel de trabajo aquí es altísimo. Es muy profesional. Disfruto de este tipo de ambiente y durante estos dos años me lo he pasado genial. Y creo que esto también me ayudó a aprender aún más, porque fue muy divertido seguir desarrollándome, progresando y aprendiendo. Hemos pasado por muchas cosas, momentos buenos y malos. Pero al final, he crecido mucho y me veo mucho más fuerte, más centrado y más maduro que cuando entré en la F2″, soslayó Joshua que se prepara para entrar en acción en Australia.

Con relación a su paso al equipo Mercedes AMG F1 Team, que lo fichó este año para ser piloto de desarrollo, declaró que: “es un reconocimiento importante a sus mejoras como piloto y que no había mejor lugar para estar de cara al nuevo año”.

Además manifestó: “Cuando corría en karts, soñaba con la F1, pero nunca pensé que llegaría a ser realidad. Ahora mismo, estoy empezando a incursionar en el mundo de la F1. Sin duda, quiero competir en el campeonato a tiempo completo. Pero creo que este es un buen primer paso para familiarizarme con el funcionamiento de un equipo de la F1 y, además, adquirir esta experiencia, este conocimiento. Creo que todas las lecciones que aprenderé también me servirán para la F2. Así que, en realidad, es un gran sueño hecho realidad. Y hacerlo con Mercedes, creo que no hay mejor opción. Así que estoy súper contento de trabajar con ellos también este año”.

Finalmente, con respecto de su nuevo equipo argumento lo siguiente: “Lo más importante para mí es adaptarme muy rápido al coche y aprovechar al máximo lo que tengo. No dejar ni una gota de rendimiento, simplemente maximizar todo lo que puedo hacer lo mejor que puedo. Entonces podré decir que lo he hecho lo mejor posible”, concluyó Duerksen, que tendrá como compañero de equipo al brasileño Rafael Câmara (piloto de la Academia Ferrari).