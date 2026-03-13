“Las carreras de Arabia Saudita y de Baréin no se disputarán”

Los Grandes Premios de Baréin y de Arabia Saudita serán cancelados o postergados a causa de la guerra en el Medio Oriente, reveló hoy una fuente ligada al caso a la AFP. “Las carreras de F1 de Baréin y de Arabia Saudita no se disputarán en su horario previsto”, mencionaron a la agencia de noticias francesa. La Fórmula 1 anunciará que las fechas “han sido canceladas o aplazadas”.

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El GP de Baréin está programado para el fin de semana del 10 al 12 de abril, mientras que la actividad en Arabia está fjada del 17 al 19 de abril. En simultáneo, como ocurrió en Australia, la Fórmula 2 y la Fórmula 3 (solo en Baréin) debían disputar sus fechas. Sin embargo, el Golfo Pérsico recibió ataques de drones y misiles iraníes en las últimas dos semanas.

Baréin y Arabia Saudita están bajo ataques

El pequeño estado de Baréin fue objetivo de varios ataques que afectaron edificios, una refinería y una gran base militar estadounidense. Por su lado, Arabia Saudita también registró una ofensiva, alguna hacia infraestructuras clave en la industria del petróleo, un área muy importante para el mayor exportador de crudo del mundo.

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Mundial de Resistencia, aplazado en Qatar

La primera fecha del Mundial de Resistencia en Qatar fue aplazada. “Debido a la inestabilidad geopolítica actual en Oriente Medio (...) la prueba de los 1.812 km de Qatar (del 26 al 28 de marzo) queda oficialmente aplazada. Se disputará ahora del 22 al 24 de octubre, pasando a ser la penúltima prueba del campeonato”, señaló la Federación Internacional del Automóvil (FIA).