Fórmula 1-GP de China: Histórica victoria de Kimi Antonelli

Kimi Antonelli, de 19 años, que el sábado se convirtió en el piloto más joven en lograr la “pole position” en la historia de la F1, completó un fin de semana perfecto tras una jornada en la que los dos monoplazas de McLaren no tomaron la salida por problemas técnicos.

“Estoy sin palabras, a punto de llorar. Muchísimas gracias al equipo, porque me han ayudado a conseguir este sueño”, dijo el ganador, el primer italiano en lo más alto del podio desde Giancarlo Fisichella en 2006, precisamente el año en que nació Andrea.

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El piloto de Mercedes se convierte en el segundo ganador más joven de la historia. El récord lo tiene el neerlandés Max Verstappen, con 18 años y 228 días, cuando se llevó el GP de España, en 2016.