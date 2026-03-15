Rally FIA/Codasur 2026-Brasil: Erechim já espera...

A partir de este jueves, en la “Capital de la Amistad” –ciudad de Erechim, estado de Río Grande do Sul (Brasil)–, arrancarán las primeras actividades oficiales de una nueva edición del Rally Internacional de Erechim, carrera que estará abriendo la presente temporada del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur que constará de cinco fechas.

El evento, que se lleva a cabo desde 1998, comenzará con una sesión de autógrafos de los protagonistas, el jueves a partir de las 19:10.

A continuación, desde las 20:00, tendrá lugar la largada promocional en el Arena de Shows, del Parque da ACCIE.

El viernes, desde las 8:00 y hasta las 11:00, se realizará el shakedown, primeramente para los autos 4x2, luego para los UTV y finalmente para los 4x4, el que predecerá a la conferencia de prensa que está marcada para las 15:00.

Ese mismo día, el primer tramo cronometrado de la carrera (SSS Super Prime 1- Sicredi) iniciará a las 18:16 con la partida de la primera tanda (dos autos por vez) en el circuito doble ubicado también en el Parque da ACCIE.

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El sábado, la Etapa 1 tendrá 7PE (Manbira, Lajeado André, Centenario y SSS Super Prime-Sicredi) y 86,5 km cronometrados.

El domingo, la Etapa 2 constará de 5PE (Coxilha Seca/Jaguareté, Vale dos Parreirais y SS Super Prime-Sicredi) y 66,8 km de distancia para completar 153,3 km.