Rally FIA/Codasur-Brasil: Rugen los motores en Erechim

Paraguay estará presente en esta competencia con doce tripulaciones en las diferentes categorías y clases, recordando que nuestro compatriota Fau Zaldívar fue el ganador de las últimas tres ediciones (actual tricampeón de la modalidad) y será el gran ausente en esta ocasión.

No obstante, estaremos muy bien representados por grandes pilotos como: Migue Zaldívar, Gustavo Saba, Alejandro Galanti, Augusto Bestard y Tiago Weiler, quienes estarán pugnando nuevamente para conocer al mejor de la clasificación general y la clase principal (CO) que casi siempre están copadas por los connacionales.

En la CO2, César Pedotti y Manuel Irala estarán compitiendo con sendos Mitsubishi Lancer Evo X, mientras que Arturo Ortiz lo hará en la C04, con un Peugeot 208 Rally4.

Igualmente, en la categoría UTV, por el certamen gaúcho, Manuel Yambay, Lucas Mereles, Ricardo Fontes y Diego Beconi también estarán en carrera.

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El primer tramo cronometrado del rally erechinense se correrá mañana, SSS Super Prime Sicredi, en el Parque da ACCIE, a partir de las 18:16.

La Etapa 1 del sábado arrancará a las 8:08 con tres pruebas especiales (Manbira, Lajeado André y Centenario) que se repetirán en una ocasión para completar seis tramos (86,5 km).

La Etapa 2 comenzará el domingo a las 8:18 con dos tramos bajo el crono (Jaguareté y Vale das Parreirais), que también se repetirán en una ocasión, para cerrar nuevamente con la SSS Super Prime Sicredi (70,4 km), en el circuito doble con dos autos en pista para definir a los vencedores luego de los 159,9 km cronometrados de recorrido total.

Cabe recordar que hoy, previa verificaciones de rigor ya efectuadas, también se realizará la tradicional largada simbólica con el habitual show de todas las máquinas y los competidores que pasarán por la rampa de salida, desde las 20:02, y mañana, según el programa del evento, el shakedown se desarrollará de 8:00 a 11:00, para dejar los autos en óptimas condiciones de puesta a punto de cara a lo que se vendrá a partir de los primeros kilometros sobre el reloj.