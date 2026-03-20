Rally FIA/Codasur-1ª fecha: Erechim promete mucho

Con representantes de Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay, hoy arrancó oficialmente la temporada 2026 del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur con la disputa de la primera fecha del certamen en una nueva edición del Rally de Erechim, que se desarrolla íntegramente en el estado de Río Grande do Sul (Brasil).

En total, son 61 las tripulaciones que forman parte de la competencia en suelo gaúcho que recibió ayer, en el Parque da ACCIE, a todos y cada uno de los fanáticos del mundo motor de la zona y los alrededores, quienes fueron testigos de una largada promocional digna de imitar por todas las emociones que se vivieron de principio a fin con el paso de los competidores y las máquinas por la rampa de salida, en lo que fue un gran show que se disfrutó como previa de lo que se viene.

Hoy por la mañana, los protagonistas tuvieron la oportunidad de testar sus autos sobre un trazado de 4.300 metros (pruebas libres oficiales o shakedown), en el que ultimaron todos los detalles de equipo y trabajaron en la mejor puesta a punto de cara a lo que iba a ser el primer tramo cronometrado de la carrera.

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La PE1, denominada SSS Super Prime Sicredi, con su circuito doble, dos autos en pista y un gran marco de público, fue el plato de entrada esta noche a la espera de las dos etapas, la de mañana (8:08) y la del domingo (8:18).