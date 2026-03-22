ABC Motor
22 de marzo de 2026 - 23:01

4x4 Off-Road/Club Cateura: Las potentes máquinas vuelven a Piquete Cue

Carlos Rojas e Isidro Flores ganaron la primera fecha en el VRD.
Carlos Rojas e Isidro Flores ganaron la primera fecha en el VRD.Gustavo Machado

La segunda fecha del Campeonato Nacional Todoterreno 4x4 Off-Road 2026, organizado por el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay, se llevará a cabo el próximo domingo en el Circuito 15 de Agosto, ubicado en la zona denominada Piquete Cue, de Limpio.

Por Derlis Santacruz

Las inscripciones para formar parte de lo que será, sin lugar a dudas, una gran competencia entre las potentes máquinas que habitualmente están en carrera, siguen abiertas y se extenderán hasta este jueves, a las 17:00.

Todoterreno 4x4 en el Autodromo Ruben Dumot de Capiata Hoy 15 de Febrero de 2026 Gustavo Machado
Todoterreno 4x4 en el Autodromo Ruben Dumot de Capiata Hoy 15 de Febrero de 2026 Gustavo Machado

Según el programa oficial que se dio a conocer la semana pasada, la apertura del portón de acceso al mencionado circuito está prevista para las 7:00, a partir de la cual los aficionados de la modalidad podrán ingresar –abonando G. 30.000– con el objetivo de buscar el mejor lugar posible para ver el paso de los competidores.

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Previa reunión de pilotos, que se realizará a las 9:00, la primera de las dos vueltas clasificatorias se pondrá en marcha a las 9:30, tras las cuales se disputará una vuelta final para conocer a los mejores de la jornada en las clases TT1, TT2, TT3, TT4N, TT4L y TT4 Extreme.