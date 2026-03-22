4x4 Off-Road/Club Cateura: Las potentes máquinas vuelven a Piquete Cue

Las inscripciones para formar parte de lo que será, sin lugar a dudas, una gran competencia entre las potentes máquinas que habitualmente están en carrera, siguen abiertas y se extenderán hasta este jueves, a las 17:00.

Según el programa oficial que se dio a conocer la semana pasada, la apertura del portón de acceso al mencionado circuito está prevista para las 7:00, a partir de la cual los aficionados de la modalidad podrán ingresar –abonando G. 30.000– con el objetivo de buscar el mejor lugar posible para ver el paso de los competidores.

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Previa reunión de pilotos, que se realizará a las 9:00, la primera de las dos vueltas clasificatorias se pondrá en marcha a las 9:30, tras las cuales se disputará una vuelta final para conocer a los mejores de la jornada en las clases TT1, TT2, TT3, TT4N, TT4L y TT4 Extreme.