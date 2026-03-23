ABC Motor
23 de marzo de 2026 - 19:24

Super Rally-CAP: Rotundo éxito de la primera fecha

Con una interesante presencia de competidores arrancó el torneo con el formato de super prime.
Con una interesante presencia de competidores arrancó el torneo con el formato de super prime.Gentileza

El Autódromo Farid Rahal, ubicado en la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná, la semana pasada fue escenario de la primera fecha del Campeonato de Super Rally 2026, organizado por el Club Altoparanaense de Pilotos (CAP).

Por Derlis Santacruz

La nueva comisión directiva del CAP, encabezada por Toyi Ñunez, puso en marcha la primera jornada –de las ocho que se llevarán a cabo la presente temporada– y la carrera se disputó con rotundo éxito de principio a fin, con un clima que fue absolutamente favorable para el desarollo de la competencia.

Todos y cada uno de los competidores –en las categorías y clases que fueron habilitadas en esta ocasión: RC2, RC2NL, RC3, RC4L, RC5, Autocross Standard, Autocross Fuerza Libre y UTV–, completaron cuatro vueltas al trazado del circuito que constó de 6.400 metros.

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Tras la sumatoria total de los tiempos, los vencedores fueron los siguientes:

- RC2: Fernando Servín.

- RC2NL: César Pedotti.

- RC3: Rudolf Gotze.

- RC4L: Didie Núñez.

- RC5: Ale Angulo.

- Autocross STD: Erick Monges.

- Autocross FL: Pedro Estigarribia.

- UTV: Kalel Ferreira.

La segunda fecha del certamen se cumplirá el 3 de mayo, cuyo lugar de realización será confirmado próximamente.