Super Rally-CAP: Rotundo éxito de la primera fecha

La nueva comisión directiva del CAP, encabezada por Toyi Ñunez, puso en marcha la primera jornada –de las ocho que se llevarán a cabo la presente temporada– y la carrera se disputó con rotundo éxito de principio a fin, con un clima que fue absolutamente favorable para el desarollo de la competencia.
Todos y cada uno de los competidores –en las categorías y clases que fueron habilitadas en esta ocasión: RC2, RC2NL, RC3, RC4L, RC5, Autocross Standard, Autocross Fuerza Libre y UTV–, completaron cuatro vueltas al trazado del circuito que constó de 6.400 metros.
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Tras la sumatoria total de los tiempos, los vencedores fueron los siguientes:
- RC2: Fernando Servín.
- RC2NL: César Pedotti.
- RC3: Rudolf Gotze.
- RC4L: Didie Núñez.
- RC5: Ale Angulo.
- Autocross STD: Erick Monges.
- Autocross FL: Pedro Estigarribia.
- UTV: Kalel Ferreira.
La segunda fecha del certamen se cumplirá el 3 de mayo, cuyo lugar de realización será confirmado próximamente.