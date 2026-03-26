F1-GP de Japón: Racha de Verstappen es amenazada

Con dos dobletes en Melbourne y Shanghái, dos poles y la sprint en China, Mercedes no ha dejado nada a sus rivales en las dos carreras disputadas hasta ahora en el certamen.

Todo lo contrario que Red Bull y Verstappen, quienes han tenido un inicio desastroso: el neerlandés sólo fue sexto en Australia, tras partir desde boxes luego de sufrir un accidente en la clasificación, fue noveno en la sprint de Shanghái y ni siquiera pudo acabar este GP por un problema mecánico.

El cuatro veces campeón del mundo no ha perdido la ocasión de criticar los cambios del reglamento y los nuevos monoplazas, asegurando que la nueva F1, a la que ha comparado con Mario Kart, es lo todo opuesto a lo que deben ser las carreras automovilísticas.

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El neerlandés trató de cambiar de aires compitiendo el pasado fin de semana en una carrera de cuatro horas en Alemania, pero ni eso acabó con la mala racha: ganó y fue posteriormente descalificado.

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Verstappen ha sido imbatible en Japón durante los últimos cuatro años y allí aseguró su segundo título mundial en 2022, pero su inicio de temporada hace pensar que su idilio con Suzuka acabará este fin de semana.