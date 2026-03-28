MotoGP-EE.UU: Jorge Martín gana la sprint y es el nuevo líder del certamen

Jorge Martín, nuevo líder del certamen por sólo un punto de ventaja sobre su compañero Marco Bezzecchi, supo esperar el momento oportuno en la última vuelta para meter con decisión la moto a Francesco “Pecco” Bagnaia, que intentó aguantar el primer puesto, pero no pudo doblegar al campeón del mundo de MotoGP en 2024.

En el caso de Pedro Acosta, tercero, al término de la carrera fue avisado de que su actuación estaba siendo investigada por no cumplir con el porcentaje de presión de neumáticos durante la carrera, lo que podría suponer una penalización de ocho segundos que relegaría a la novena posición.

El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), autor de la “pole position”, y el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que salía sexto, protagonizaron un percance en la primera vuelta, fruto de un error de precipitación del nueve veces campeón del mundo, que acabó con ambos fuera de carrera en la curva 12.

Salvo en el caso de Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que optó por neumáticos intermedios tanto en la rueda delantera como en la trasera, el resto de la parrilla de MotoGP montó el intermedio delante y el blando detrás, sólo faltaba saber si el piloto madrileño habría acertado con esa decisión y por el triunfo conseguido se podría decir que así fue.

Fabio di Giannantonio no pudo aprovechar su “pole position” pues al llegar a la primera curva del trazado se vio superado por “Pecco” Bagnaia y el español Pedro Acosta (KTM RC 16), en tanto que Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) recuperaba dos posiciones, pero pronto perdía una con “Diggia”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Antes de cumplirse la primera vuelta ambos se vieron envueltos en un percance que les hizo rodar por los suelos en la curva 12, en donde Marc Márquez intentó superar por el interior al italiano y se tuvo que ir largo para no caer, lo que al final no pudo evitar y Fabio di Giannantonio tampoco pudo esquivarlo.

Lea además: MotoGP-EE.UU.: Marc Márquez, por su 1ª victoria

Fuera de carrera el autor de la “pole position” y el nueve veces campeón del mundo, el italiano “Pecco” Bagnaia se mantuvo firme en cabeza de carrera, pegando un tirón al que inicialmente sólo respondió el español Acosta, con Joan Mir (Honda RC 213 V) algo más atrás, por delante de los dos pilotos oficiales de Aprilia, Jorge Martín y Marco Bezzecchi.