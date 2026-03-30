Campeonato Nacional de Picadas-1ª fecha: Auspicioso arranque en el VRD

La primera fecha del Campeonato Nacional de Picadas 2026, organizado este año por la productora Competición & Marketing, contó el pasado sábado con la presencia de más de 40 inscriptos y se desarrolló en horario nocturno, con una iluminación artificial que fue instalada exclusivamente para el efecto en el VRD.

En la ocasión, estuvieron en competencia varios pilotos paraguayos y dos argentinos, e igualmente, el piloto brasileño de arrancadas, Chavinsky –campeón de la 3ª edición del Armagedón, el evento más importante de arrancadas de Brasil–, fue una visita ilustre en Capiatá.

Los organizadores, que comienzan este nuevo desafío, se mostraron muy satisfechos con el auspicioso arranque, por el marco de público y de competidores, y estiman que para la segunda fecha, que se disputará entre el sábado 23 y domingo 24 de mayo, habrá más participantes.

Los resultados finales fueron los siguientes:

Categoría Fuerza Libre: 1) Alejandro Verón (hijo), 2) Eduardo Verón (padre) y 3) Diego Aguilera; en 6,5 segundos, 1) Jorge Wolcoff y 2) Diego Aguilera; en 7 segundos, 1) Lidio Cáceres, 2) Aldo Pereira y 3) Jorge Wolcoff.

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En 7,5 segundos, 1) Jorge Wolcoff, 2) Juan Arias y 3) Marcelo Añasco; en 8 segundos, 1) Omar Mereles; en 8,5 segundos, 1) Joshua Núñez, 2) Miguel Reyes y 3) Víctor Ortiz.

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En 9 segundos, 1) Gustavo Cuevas, 2) Richard Lezcano y 3) Christian Giménez; en 10 segundos, 1) Enrique Amarilla, 2) Christian Miers y 3) José Fernández; en 11 segundos, 1) Arami Agüero, 2) Benjamín Brítez y 3) Joel Río y en 12 segundos, 1) Andrés Bulacio y 2) Favio Romero, respectivamente.