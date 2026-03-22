ABC Motor
22 de marzo de 2026 - 23:15

Campeonato Nacional de Picadas 2026: Aceleran en el VRD de Capiatá

Con mucha expectativa ya se aguarda el espectacular show de picadas que se vivirá en el VRD.
Con mucha expectativa ya se aguarda el espectacular show de picadas que se vivirá en el VRD.DERLIS SANTA CRUZ

En el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de Capiatá, el siguiente fin de semana arrancará la temporada del Campeonato Nacional de Picadas, que a partir de este año es organizado por la productora Competición & Marketing, que igualmente lleva adelante los certámenes denominados como Fórmula RS y Track Day Paraguay, respectivamente.

Por Derlis Santacruz

La primera fecha del Campeonato Nacional de Picadas 2026 se llevará a cabo este viernes y sábado en el VRD, de Capiatá, evento que contará con la fiscalización del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy) luego de que la productora Competición & Marketing haya adquirido los derechos de la modalidad del Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP).

Mauricio Barreto, representante de la mencionada productora, en comunicación con nuestro medio, expresó entre otras cosas cuanto sigue:

Estamos muy felices con esta oportunidad de llevar adelante un Campeonato Nacional de Picadas en Paraguay y de asumir esta enorme responsabilidad que nos otorgó el CVAP y el TACPy”.

Todo listo para el arranque del certamen 2026.
Todo listo para el arranque del certamen 2026.

El certamen contará con seis fechas este año y el programa oficial de la primera cita es el siguiente:

- Viernes 27: pruebas libres, a partir de las 19:00.

- Sábado 28: La competencia, desde las 14:00.

Escenas competitivas como estas se verán nuevamente en el inicio de la presente temporada en la modalidad.
Escenas competitivas como estas se verán nuevamente en el inicio de la presente temporada en la modalidad.

En total, se habilitarán 10 categorías: 12 segundos, 11 segundos, 10 segundos, 9 segundos, 8,5 segundos, 8 segundos, 7,5 segundos, 7 segundos, 6,5 segundos, y Fuerza Libre.

El costo de la inscripción es de G. 350.000 y la entrada será de G. 30.000 por día, y G. 50.000 por ambos días.

Lea además: Fórmula RS y Track Day: La temporada inicia el 15 de marzo

Para informes e inscripciones, comunicarse al (0974) 451.700 o a través de las redes sociales de Paraguay Picadas Oficial.