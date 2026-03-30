Fórmula 1-GP de Japón/Suzuka: Kimi Antonelli triunfa y lidera

Con esta victoria –la segunda de su carrera tras haberse impuesto ya en Shanghái hace dos semanas–, Andrea Kimi Antonelli se convirtió a los 19 años en el piloto más joven de la historia en liderar el Campeonato Mundial de la Fórmula 1.

Kimi Antonelli encabeza tabla de posiciones con 72 puntos, seguido por su compañero de equipo, George Russell, con 51, los dos hombres llamados a pelear por el título si Mercedes sigue dominando el certamen como lo ha hecho en las tres primeras carreras.

No fue, sin embargo, un paseo para el italiano, que se sobrepuso a una salida fallida, cuando partiendo desde la “pole position” se vio relegado a la sexta plaza en los primeros metros del trazado de Suzuka. Tampoco le fue mucho mejor a Russell, que pese a salir segundo quedó finalmente en el cuarto puesto, por detrás del australiano Oscar Piastri (McLaren) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Al comienzo, Russell fue adelantando a sus rivales hasta colocarse a la altura de Piastri y pelear por la primera plaza. Si bien la situación parecía ideal para el británico, todo cambió cuando los monoplazas comenzaron a entrar en boxes para cambiar neumáticos.

Lando Norris (McLaren) trató de sorprender y adelantó su entrada en la vuelta 16 para tratar de avanzar posiciones, pero no lo logró. Posteriormente entraron a cambiar gomas Leclerc y Piastri, dejando a los Mercedes en punta, con Russell lider y Antonelli a poco más de dos segundos y medio.

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George entró tras 21 vueltas y justo después se accidentó el británico Oliver Bearman (Haas) al intentar superar al argentino Franco Colapinto (Alpine), lo que obligó a que salga el coche de seguridad.

Eso favoreció a aquellos que aún no habían pasado por boxes, entre ellos Antonelli, que pasó de la tercera posición a liderar la carrera.

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Ahí prácticamente se acabó la carrera, al menos por la victoria. El italiano ya no perdió la primera plaza, seguido a distancia por Piastri, mientras que por detrás los dos Ferrari (Charles Leclerc y Lewis Hamilton) y Russell lucharon en las últimas vueltas por subir al podio del Gran Premio nipón.