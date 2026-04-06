Campeonato Nacional de Super Prime-3ª fecha: El Super Desafío llega al VRD

Tras el exitoso arranque del Petrobras Campeonato Nacional de Super Prime en Barrero Grande (Eusebio Ayala-Cordillera), el pasado mes de febrero, evento que correspondió a la primera fecha del calendario 2026, y la postergación de la segunda (por las inclemencias del tiempo en la semana previa), que debió realizarse en marzo, en el Circuito Los Olivos, de Arroyos y Esteros –que quedó muy deteriorado como consecuencia de las lluvias–, este fin de semana se cumplirá la tercera cita de la presente temporada en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de la ciudad de Capiatá.

La competencia denominada como Super Desafío es organizada por el Centro Paraguayo de Volantes (CPV) y será fiscalizada por el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TAPCy), cuyo programa oficial indica lo siguiente:

La carrera se disputará sobre el trazado doble del VRD, con el formato mano a mano y en sentido contrario, en el que la organización incorporará un pequeño sector nuevo que permitirá que ambos carriles (asfalto y tierra) tengan un equilibrio del 50% cada uno. El trazado fue diseñado para garantizar una competencia constante y tendrá un recorrido total de 4.000 metros por vuelta.

Todos los autos realizarán 4 vueltas clasificatorias, que definirán las posiciones finales (1°, 2° y 3°) de cada clase. Posteriormente, se disputarán 2 vueltas finales, que definirán la clasificación general en las siguientes categorías:

- Tracción Simple F2 (PRO y LIGHT), Tracción Total 4x4 (PRO y LIGHT) y Cross Terra (UTV, Autocross y Camionetas).

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Las jornadas se desarrollarán de la siguiente forma:

- Sábado: Tracción Simple F2 (PRO y LIGHT), vueltas clasificatorias y enfrentamientos “mano a mano” finales.

- Domingo: Tracción Total 4x4 (PRO y LIGHT) y Cross Terra (UTV, Camionetas y Autocross), vueltas clasificatorias y enfrentamientos “mano a mano” finales.

Según el CPV, el objetivo de este sistema de carrera, que ya fue utilizado anteriormente, es descomprimir los horarios de carrera y generar vueltas más dinámicas y con menor tiempo de espera. Igualmente, brindar igualdad de participación tanto a los protagonistas de la F2 como a los de los 4x4, y permitir el reacondicionamiento de la pista con maquinaria al concluir el sábado.

Asimismo, se informó que quedará habilitada la modalidad “copiloto invitado” para auspiciantes y familiares, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la organización, y cualquier modificación a este programa inicial dependerá de la cantidad de inscriptos.