Rally FIA/Codasur-2ª fecha (Argentina): Mina Clavero, próxima parada

El Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur 2026 arrancó oficialmente en Río Grande de Sul (Brasil) con la disputa del Rally de Erechim, del que salió victoriosa la dupla boliviana compuesta por Sebastián Franco y Lucas Hurtado, al mando del Citroën C3 Rally2.

En aquella ocasión fue escoltada por los argentinos Miguel Baldoni y Gustavo Franchello (Škoda Fabia RS Rally2) y por los paraguayos Tiago Weiler y Juan José Sánchez (Toyota GR Yaris Rally2), quienes completaron un podio con triple nacionalidad y después de mucho tiempo venció nuevamente otro piloto no paraguayo, ya que el argentino Marcos Ligato, lo hizo por última vez en 2017.

El certamen continental de la modalidad de rally tendrá su continuidad con el Rally Sudamericano 2026, que corresponderá a la segunda cita del calendario de este año y se llevará a cabo en la ciudad de Mina Clavero, provincia de Córdoba (República Argentina), del viernes 17 al domingo 19 de este mes.

Según el programa de la competencia, que se dio a conocer hace algunos días a través de los canales oficiales, el evento argentino arrancará el viernes 17 con el shakedown, de 10:00 a 13:00, que se realizará sobre un tramo denominado Burródromo, de 1,7 km.

Ese mismo día tendrá lugar la largada simbólica frente al Casino Mina Clavero, a partir de las 20:00, a la espera de lo que será la acción entre el sábado 18 y domingo 19.

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La etapa 1 del sábado 18 tendrá 7 PE y se disputará desde las 9:18 con la partida del primer auto.

La etapa 2 del domingo 19 constará de 6 PE y comenzará a las 8:33.