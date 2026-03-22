ABC Motor
22 de marzo de 2026 - 23:35

Rally FIA/Codasur-Erechim (Brasil): Triple nacionalidad en el podio

Sebastián Franco y Lucas Hurtado (Citroën C3 Rally2), indiscutibles vencedores del Rally de Erechim 2026.
Sebastián Franco y Lucas Hurtado (Citroën C3 Rally2), indiscutibles vencedores del Rally de Erechim 2026. LUCASMARTINEZA@GMAIL.COM

El Rally de Erechim 2026, que se disputó en Río Grande do Sul (Brasil), por la primera fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur, tuvo triple nacionalidad en el podio. El boliviano Sebastián Franco (29 años) fue el ganador, segundo quedó el argentino Miguel Baldoni (38) y tercero, el paraguayo Tiago Weiler (44).

Por Derlis Santacruz

El Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur arrancó oficialmente este fin de semana en Río Grande do Sul (Brasil) con una nueva edición del Rally de Erechim, y la dupla compuesta por los bolivianos Sebastián Franco y Lucas Hurtado, que estuvo al mando del Citroën C3 Rally2, fue la protagonista de principio a fin.

Franco y Hurtado demostraron estar en un muy buen nivel y ya el viernes, en el shakedown de 4,3 km, fueron los más rápidos, mientras que Migue Zaldívar y Luis Allende (Škoda Fabia RS Rally2) marcaron el primer “scratch” del rally en el SSS Super Prime Sicredi, de 4 km.

Miguel Baldoni y Gustavo Franchello (Škoda Fabia RS Rally2 #5) apretaron sobre el final y culminaron en el segundo puesto.
Miguel Baldoni y Gustavo Franchello (Škoda Fabia RS Rally2 #5) apretaron sobre el final y culminaron en el segundo puesto.

La primera etapa de ayer la terminó ganando el mismo binomio boliviano, que logró destacar en tres de los siete tramos del día –a pesar de la rotura de un palier en el SSS Super Prime Sicredi, sobre el final– (Miguel Baldoni, en dos, y Tiago Weiler, también en dos), y la definición quedó para la última jornada, la de hoy, con solo 9,7 segundos, entre Weiler (que presionó al final) y Franco, y 26,5 entre Baldoni y el líder.

Buen ritmo de carrera –post Colonias Unidas– de Tiago Weiler y Juan José Sánchez (Toyota GR Yaris Rally2) para ser tercero.
Buen ritmo de carrera –post Colonias Unidas– de Tiago Weiler y Juan José Sánchez (Toyota GR Yaris Rally2) para ser tercero.

En esta etapa, Migue y Luis –que abrieron camino partiendo desde el primer lugar– tuvieron un fuera de pista que definitivamente los sacó de la conversación por el triunfo, por lo que la estrategia cambio y pasó a ser la de cruzar la meta y rescatar algunos puntos.

Lea además: Rally de Erechim-Brasil: Franco lidera y Weiler aprieta

Ale Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2) también se pasaron en una curva y abandonaron la prueba.

Gran salto del Toyota GR Yaris Rally2 #3 de Gustavo Saba y Pablo Olmos, que finalizaron cuarto.
Gran salto del Toyota GR Yaris Rally2 #3 de Gustavo Saba y Pablo Olmos, que finalizaron cuarto.

La segunda etapa de hoy comenzó con un piso mojado y resbaladizo en algunos sectores (por las lluvias que cayeron en la zona), y un “grip” que estuvo bastante complicado para todos, como lo fue en toda la carrera.

Ulysses Bertholdo y Marcelo Dalmut (Mitsubishi Lancer Evo X) vencieron en la CO2.
Ulysses Bertholdo y Marcelo Dalmut (Mitsubishi Lancer Evo X) vencieron en la CO2.

Tiago, copilotado por Juan José Sánchez (Toyota GR Yaris Rally2), sufrió un llantazo y perdió la segunda plaza a manos de Miguel, navegado por Gustavo Franchello (Škoda Fabia RS Rally2), pero ganaron un tramo de la etapa (que quedó inconclusa ya que el SSS Super Prime Sicredi, última PE, fue levantada por motivos de seguridad –puente roto–), y Franco, Zaldívar (8° al final) y Baldoni (1° PWS) se llevaron uno cada uno.

Manuel Irala y Emanuel Fernández (Mitsubishi Lancer Evo X) fueron 2° en la CO2.
Manuel Irala y Emanuel Fernández (Mitsubishi Lancer Evo X) fueron 2° en la CO2.

Gustavo Saba (Toyota GR Yaris Rally2) quedó cuarto, y luego de nueve años volvió a vencer otro piloto que no sea un paraguayo (el argentino Marcos Ligato lo hizo en 2017).

Luis Stedile y Murilo Spironelo (Peugeot 208 Rally4 #25 del TRP) ganaron la CO4.
Luis Stedile y Murilo Spironelo (Peugeot 208 Rally4 #25 del TRP) ganaron la CO4.

La segunda fecha será del 17 al 19 de abril, en Mina Clavero (Córdoba-Argentina).