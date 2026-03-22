Rally FIA/Codasur-Erechim (Brasil): Triple nacionalidad en el podio

El Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur arrancó oficialmente este fin de semana en Río Grande do Sul (Brasil) con una nueva edición del Rally de Erechim, y la dupla compuesta por los bolivianos Sebastián Franco y Lucas Hurtado, que estuvo al mando del Citroën C3 Rally2, fue la protagonista de principio a fin.

Franco y Hurtado demostraron estar en un muy buen nivel y ya el viernes, en el shakedown de 4,3 km, fueron los más rápidos, mientras que Migue Zaldívar y Luis Allende (Škoda Fabia RS Rally2) marcaron el primer “scratch” del rally en el SSS Super Prime Sicredi, de 4 km.

La primera etapa de ayer la terminó ganando el mismo binomio boliviano, que logró destacar en tres de los siete tramos del día –a pesar de la rotura de un palier en el SSS Super Prime Sicredi, sobre el final– (Miguel Baldoni, en dos, y Tiago Weiler, también en dos), y la definición quedó para la última jornada, la de hoy, con solo 9,7 segundos, entre Weiler (que presionó al final) y Franco, y 26,5 entre Baldoni y el líder.

En esta etapa, Migue y Luis –que abrieron camino partiendo desde el primer lugar– tuvieron un fuera de pista que definitivamente los sacó de la conversación por el triunfo, por lo que la estrategia cambio y pasó a ser la de cruzar la meta y rescatar algunos puntos.

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Ale Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2) también se pasaron en una curva y abandonaron la prueba.

La segunda etapa de hoy comenzó con un piso mojado y resbaladizo en algunos sectores (por las lluvias que cayeron en la zona), y un “grip” que estuvo bastante complicado para todos, como lo fue en toda la carrera.

Tiago, copilotado por Juan José Sánchez (Toyota GR Yaris Rally2), sufrió un llantazo y perdió la segunda plaza a manos de Miguel, navegado por Gustavo Franchello (Škoda Fabia RS Rally2), pero ganaron un tramo de la etapa (que quedó inconclusa ya que el SSS Super Prime Sicredi, última PE, fue levantada por motivos de seguridad –puente roto–), y Franco, Zaldívar (8° al final) y Baldoni (1° PWS) se llevaron uno cada uno.

Gustavo Saba (Toyota GR Yaris Rally2) quedó cuarto, y luego de nueve años volvió a vencer otro piloto que no sea un paraguayo (el argentino Marcos Ligato lo hizo en 2017).

La segunda fecha será del 17 al 19 de abril, en Mina Clavero (Córdoba-Argentina).