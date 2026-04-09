FIA Fórmula 2: Grandes Premios de EE.UU. y Canadá se suman al calendario 2026

La FIA Fórmula 2 arrancó su temporada 2026 a inicio del pasado mes de marzo con la disputa del GP de Australia, en el circuito del Albert Park, ubicado en Melbourne, en el que el piloto paraguayo Joshua Duerksen (Invicta Racing) triunfó en la carrera sprint y el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing) se impuso en la principal o feature race, siendo ambos los primeros vencedores de la categoría este año, en el que solo pudo llevarse adelante una sola carrera.

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Los Grandes Premios de Baréin (Sakhir) y de Arabia Saudí (Jeddah), que correspondían a la segunda y tercera fecha del calendario 2026 de la FIA Fórmula 2, finalmente no pudieron cumplirse debido al conflicto bélico en Oriente Medio, que afectó incluso a la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial, la Fórmula 1, y que también se extendió a la Fórmula 3 y a la Academy F1.

Recién para comienzo del mes de junio estaba marcada otra carrera, la del GP de Mónaco, del 4 al 7, pero hoy la organización de la categoría decidió sumar dos nuevos Grandes Premios más para esta temporada, que tiene prevista la realización de 14 fechas. El GP de EE.UU., que se desarrollará del 1 a 3 de mayo, en el circuito de Miami, y el GP de Canadá, que se llevará a cabo del 22 al 24 de mayo, en el circuito de Montréal, serán las dos nuevas competencias (segunda y tercera fecha) con las que ya tendremos acción en el quinto mes del año.

Cabe recordar también que el GP de España, a celebrarse del 11 al 13 de septiembre, en el circuito de Madrid, por la undécima fecha del calendario 2026, debutará esta temporada en el certamen de la FIA Fórmula 2, con lo que finalmente serán tres nuevos Grandes Premios en la categoría.