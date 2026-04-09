ABC Motor
09 de abril de 2026 - 18:30

FIA Fórmula 2: Grandes Premios de EE.UU. y Canadá se suman al calendario 2026

El piloto paraguayo Joshua Duerksen (22 años), que compite bajo la estructura del Invicta Racing británico, volverá a la pista en el GP de EE.UU., en Miami, del 1 al 3 de mayo.
El piloto paraguayo Joshua Duerksen (22 años), que compite bajo la estructura del Invicta Racing británico, volverá a la pista en el GP de EE.UU., en Miami, del 1 al 3 de mayo.Gentileza

Tras la cancelación de las carreras en Sakhir (Baréin) y Jeddah (Arabia Saudi) fechadas para este mes, por el conflicto bélico en Oriente Medio, la organización de la FIA Fórmula 2, categoría en la que compite nuestro compatriota Joshua Duerksen, con el Invicta Racing, confirmó la inclusión en el calendario 2026 de dos nuevos Grandes Premios, el de EE.UU y Canadá, respectivamente.

Por Derlis Santacruz

La FIA Fórmula 2 arrancó su temporada 2026 a inicio del pasado mes de marzo con la disputa del GP de Australia, en el circuito del Albert Park, ubicado en Melbourne, en el que el piloto paraguayo Joshua Duerksen (Invicta Racing) triunfó en la carrera sprint y el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing) se impuso en la principal o feature race, siendo ambos los primeros vencedores de la categoría este año, en el que solo pudo llevarse adelante una sola carrera.

Lea además: FIA Fórmula 2-Melbourne: Apasionante victoria y P10 para Duerksen

Los Grandes Premios de Baréin (Sakhir) y de Arabia Saudí (Jeddah), que correspondían a la segunda y tercera fecha del calendario 2026 de la FIA Fórmula 2, finalmente no pudieron cumplirse debido al conflicto bélico en Oriente Medio, que afectó incluso a la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial, la Fórmula 1, y que también se extendió a la Fórmula 3 y a la Academy F1.

El paraguayo Joshua Duerksen, piloto de la escudería británica Invicta Racing, celebra la victoria en la carrera sprint de la primera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 2 de la FIA en el circuito de Albert Park, en Melbourne, Australia.
El paraguayo Joshua Duerksen, piloto de la escudería británica Invicta Racing, celebra la victoria en la carrera sprint de la primera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 2 de la FIA en el circuito de Albert Park, en Melbourne, Australia.

Recién para comienzo del mes de junio estaba marcada otra carrera, la del GP de Mónaco, del 4 al 7, pero hoy la organización de la categoría decidió sumar dos nuevos Grandes Premios más para esta temporada, que tiene prevista la realización de 14 fechas. El GP de EE.UU., que se desarrollará del 1 a 3 de mayo, en el circuito de Miami, y el GP de Canadá, que se llevará a cabo del 22 al 24 de mayo, en el circuito de Montréal, serán las dos nuevas competencias (segunda y tercera fecha) con las que ya tendremos acción en el quinto mes del año.

El búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing) fue el ganador de la carrera principal en Melbourne (Australia).
El búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing) fue el ganador de la carrera principal en Melbourne (Australia).

Cabe recordar también que el GP de España, a celebrarse del 11 al 13 de septiembre, en el circuito de Madrid, por la undécima fecha del calendario 2026, debutará esta temporada en el certamen de la FIA Fórmula 2, con lo que finalmente serán tres nuevos Grandes Premios en la categoría.

FIA Fórmula 2. Calendario 2026, revisado.
FIA Fórmula 2. Calendario 2026, revisado.