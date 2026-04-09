Super Prime-3ª fecha/VRD: Super Desafío se disputará íntegramente este sábado

Así lo dio a conocer el Centro Paraguayo de Volantes (CPV), a través de un comunicado del que se puede leer lo siguiente: “Tras un análisis realizado por el comité organizador, en conjunto con pilotos y copilotos inscriptos, y considerando que la cantidad de inscriptos no superaría las 80 tripulaciones –así como la alta probabilidad de lluvia prevista para el día domingo (95%)–, se ha tomado la decisión de reprogramar la totalidad del evento Super Prime 3 –Desafío VRD– para el día sábado 11 de abril”.

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Así, siguiendo el mencionado comunicado: “El evento se desarrollará en formato de jornada única, compitiendo en conjunto las categorías F2 y 4x4. Esta determinación busca resguardar el normal desarrollo de la competencia, especialmente para las categorías 4x4 y Cross Terra, y garantizar el cumplimiento del cronograma”.

Hasta ahora, un total de 66 tripulaciones se anotaron para lo que será el evento en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de la ciudad de Capiatá. Las inscripciones siguen abiertas y se extenderán hasta hoy, a las 18:00, horario tras el cual se publicará la lista final de inscriptos.

Con este trascendental cambio, que se realiza debidamente en tiempo y forma, el nuevo programa oficial de la carrera, en cuanto a sus principales actividades, quedó de la siguiente forma:

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Sábado 11 de abril:

- 7:00: Inicio de verificación técnica, administrativa y de seguridad (fosa del Autódromo Víctor Rubén Dumot–Capiatá). Orden de verificación por tandas, F2 y 4X4.

- 7:00 a 9:00: Recorrida controlada al tramo. Máximo a 2 pasadas por tripulación (F2).

- 9:00: Reunión de pilotos. Duración de 15 minutos.

- 9:30: Inicio de la competencia, solo F2 (4 vueltas y definiciones “mano a mano” finales).

- 14:30 A 15:00: Recorrida controlada al tramo. Máximo a 2 pasadas por tripulación (4x4).

- 15:15: Inicio de la competencia, solo 4x4 y Cross Terra (4 vueltas y definiciones “mano a mano” finales).

- 18:00: Ceremonia de entrega de premios.

Cabe recordar que de la sumatoria total de las 4 vueltas, se conocerán por un lado, las posiciones finales –1°), 2°) y 3°)– de cada categoría y clase (PRO y LIGHT), y por otro, quienes irán a las definiciones “mano a mano” finales, por la victoria en la clasificación general de la F2, 4x4 y Cross Terra, respectivamente.